Interview: Wenn Bauern aus dem Westen protzig auftreten

Acker so weit das Auge reicht. So sieht die Landschaft zwischen Söllingen im Landkreis Helmstedt und Ohrsleben im Bördekreis aus. Mit dem Auto braucht man von einem Ort zum nächsten gerade mal fünf Minuten. Doch nicht immer konnten sich die beiden Dörfer auch im Geiste nah sein: Ohrsleben war bis 1990 Teil der DDR – Söllingen gehörte zur Bundesrepublik. Volker Denecke hat in den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt, wie sich die Landwirtschaft entlang der ehemaligen Grenze entwickelt hat – und warum ein Blick gen Osten lohnen könnte.

Volker Denecke, 1968 geboren, kommt aus Ohrsleben und wurde in der DDR sozialisiert. Er arbeitete schon dort in der Landwirtschaft. Nach der Wende fasste er anfangs in Söllingen beruflich Fuß. Er trifft täglich Bauern aus der Grenzregion in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Im Interview zum Tag der Deutschen Einheit erklärt er, wie er die Wende erlebt und welchen Einfluss sie auch heute noch auf die Landwirtschaft hat.

Was ist das hartnäckigste Klischee, das dir nach der Wiedervereinigung begegnet ist?

Oh, das ist schwierig. Würde mir so jetzt gar nicht einfallen, weil es natürlich eine Menge Klischees gibt, die einem auch noch heute begegnen.

Ich glaube, ich habe weniger Erfahrungen mit Klischees gemacht, weil wir schon immer in Grenznähe lebten. Schon vor der Wende wohnte der größte Teil meiner Taufpaten in Niedersachsen. Die Grenze ging auch durch die Familien. Daher hat es immer einen Austausch gegeben. Nach der Wiedervereinigung haben wir festgestellt: Wir sind Nachbardörfer und haben ähnliche Probleme.

Viele Ostdeutsche haben das Gefühl, dass man ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet. Das ist vor allem jenen schwer gefallen, die im Osten genauso gut ausgebildet waren.

Ich habe in der Hinsicht mein Licht in der Vergangenheit auch mal unter den Scheffel gestellt. Da sage ich im Nachhinein aber auch: Das war vielleicht nicht nötig.

Ich habe gelernt, bei Konfrontationen erstmal durchzuatmen. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt, wenn ich zu hören bekommen habe: „Was, du bist aus dem Osten? Das merkt und hört man ja gar nicht so!“

Was ist für dich ein Klischee über Westdeutschland gewesen?

Ich habe Westdeutschland für sehr golden gehalten: Da funktioniert alles, die haben alles und es gibt keine Probleme. Aber es war auch eine Leistungsgesellschaft, man musste funktionieren. Als ich das erste Mal von Schöningen nach Söllingen fuhr, war ich ganz beeindruckt, wie sauber der Graben gemäht war.

Ab diesem Moment wurde der Eindruck – ich will nicht sagen schlechter – aber zumindest realistischer. Das ist bis heute so. Das Gebiet der Zonenrandförderung, die dann wegfiel, zeigt, dass wir ähnlich strukturschwach sind.

Hast du erlebt, dass Bauern aus dem Westen zunächst im Osten protzig aufgetreten sind?

Ja, schon. Da war eine gewisse Arroganz. Aber da war auch eine Professionalität dabei – weil es wirtschaftlich funktioniert hat. Die Landwirtschaft in Westdeutschland ist viel emotionaler gewesen, weil es Familienbetriebe waren. Das ist auch heute noch so.

Wie meinst du das?

Im Osten hat es große Produktionsgemeinschaften gegeben. Auch die Landwirtschaft war in der DDR eine Planwirtschaft. Emotionen und familiäre Umstände spielten dort keine Rolle. Ich will nicht werten, wie sinnvoll das war. Wenn ich vor der Wende mit dem Mähdrescher auf den Berg gefahren war, in Richtung Söllingen geblickt und die großen Anhänger gesehen habe, dachte ich mir: Da ist man technisch schon weiter. Doch gerade in der Landwirtschaft war es am Ende umgekehrt – eben wegen der traditionellen Familienbetriebe. Das hat mich dann doch verwundert.

Gibt es noch heute eine ost- und westdeutsche Landwirtschaft?

In meinem Job habe ich ein relativ großes Arbeitsumfeld. Ich arbeite für ein niedersächsisches Saatzuchtunternehmen und mache Beratung für Zuckerrüben-Anbauer. Meine Arbeit ist gebietlich so geregelt, dass sie sich um die Zuckerfabriken organisiert – Klein Wanzleben in Sachsen-Anhalt und Schladen in Niedersachsen. Es ist relativ ungewöhnlich, dass man im landwirtschaftlichen Außendienst über diese Ost-West-Grenze hinweg arbeitet. Gerade, weil die Landwirtschaft strukturell unterschiedlich war.

Ich beobachte, dass der Strukturwandel in Niedersachsen im Moment mindestens genauso groß ist, wie es in Sachsen-Anhalt der Fall war. Das verwundert viele, wenn ich das so sage. Sonst hat man das gerne auseinander gehalten: Im Osten gibt es die Großbetriebe und im Westen ist das kleinstrukturiert. Mittlerweile sitzen aber alle im selben Boot. Alle Landwirte müssen mit hohen Umweltstandards im Weltmarkt produzieren. Es ist völlig anders als in den 1990er Jahren, wo sie noch für garantierte Preise in Deutschland produzierten. Der Strukturwandel ist auch in Niedersachsen jetzt sehr stark.

Wie äußert sich dieser Wandel?

Die automatische Nachfolge im Familienbetrieb ist nicht mehr da. Die Leute sind gut ausgebildet und haben andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Da muss niemand zwingend auf dem Hof bleiben, zumal es schwer ist, von der Landwirtschaft zu leben. Es gibt einen großen Umschwung, bis hin zu dem Punkt, wo Gesellschaften gebildet werden. Es gibt zum Beispiel Maschinen-Kooperationen, weil man sich im klassischen Familienbetrieb etwa einen sechsreihigen Rübenroder nicht unbedingt leisten kann.

Wie blickst du 30 Jahre nach der Wende auf dein Leben?

Ich bin in der DDR-Landwirtschaft aufgewachsen, ich bin dort ausgebildet worden und ich hatte in der DDR auch Spaß daran.

Natürlich war es mir bewusst, dass ich in dem Staat auch verfolgt wurde. Mein Großvater wurde spät nach dem Krieg aus der Gefangenschaft entlassen und dann schnell wieder inhaftiert von den Sowjets – die Landwirtschaft dann zwangskollektiviert. Meine Familie wurde unter anderem unter Druck gesetzt, denn wir sind in der Kirche geblieben. Ich bin seit 25 Jahren Kirchenältester. Der Bezug zur Religion wurde uns in der DDR eigentlich aberzogen. Obwohl ich Freunde hatte, wurde ich doch als Exot angesehen. „Warum bist du denn da eigentlich noch?“, war zum Beispiel eine Frage, die ich häufig gehört habe. Auch mein Vater, der sich oft in der Kirche engagierte, hat viel Druck bekommen – bis hin zu nächtelangen Verhören. Das hat mich insgeheim ganz schön eingeschüchtert. Für meinen Alltag spielte das keine Rolle, aber im Hinterkopf hatte ich es doch. Deshalb war ich in den 1990er Jahren womöglich nicht immer so forsch, wie es der Westdeutsche sein konnte.

Würdest du sagen, die Wiedervereinigung ist vollzogen?

Diese Frage ist nicht ganz einfach. Ich tendiere dazu: Sie ist vollzogen. Es wird immer Konflikte zwischen Regionen geben, sie verlaufen nicht zwangsläufig zwischen Ost und West. Da gibt es täglich Beispiele, zum Beispiel in der Endlagersuche, in der es bundesweit Streit gibt.

Erlebst du noch Grenzen in den Köpfen?

(Lacht.) Da habe ich so eine Erfahrung mit meinen Firmenwagen gemacht. Wenn man sich mit einem Oscherslebener Kennzeichen durch Schöningen, Schöppenstedt und Braunschweig bewegte, hieß es: Ach, ja, is’ klar. Mit einem Frankfurt-am-Main-Kennzeichen habe ich in Schöningen keine Probleme, aber wenn ich dann damit in Magdeburg fahre, heißt es: Das ist einer aus dem Westen. Das würde ich dann eher unter Regionalität verbuchen. In Bayern bin ich ja auch ein „Saupreiß“.

