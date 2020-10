Hochwasser-Anhänger schützt Samtgemeinde Velpke vor Unwetter-Folgen

Er war kaum eingetroffen, da kam schon der erste Einsatz. Seit dem 12. Juni verfügen Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke über einen sogenannten Hochwasser-Anhänger. Am 13. Juni griffen die Wehren auf dessen Inhalt schon zurück. Starkregen hatte Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen.

Nun Anfang Oktober übergab die Samtgemeinde den Anhänger auch offiziell den Wehren. Er ist in Bahrdorf stationiert, wird von allen Wehren eingesetzt. Rund 49.400 Euro hat der Anhänger samt Inhalt gekostet. Der besteht aus zwei Stromaggregaten, vier Leistungsrollern, sechs Tauchpumpen mit verschiedenen Leistungen, zwei Nass- und Trockensauger sowie Lichtstrahler mit Stativen.

Leistungsstarke Pumpen

Der zweite stellvertretende Gemeindebrandmeister Tobias Schierding erklärte, warum die Wehren in der Samtgemeinde solch einen Anhänger brauchen: „Wir haben mehr und mehr mit Extremwetterlagen zu tun, die Überschwemmungen verursachen“, sagte er. Man habe daher technisch aufgerüstet. Die Pumpen können nach seinen Worten 5000 Liter Wasser pro Stunde fördern.

Die Stationierung in Bahrdorf hat einen einfachen Grund: Demnach bilden die Wehren Velpke und Bahrdorf die sogenannte IUK-Einheit, das ist die Informations- und Kommunikationseinheit, also die Einsatzleitung. Bei größeren Ereignissen rücke man nach Velpke aus und nehme so den Anhänger gleich mit, um den Einsatz der Technik zentral zu steuern.

Neues Gerät auch für Danndorf

Beim Anhänger für Hochwasserlagen ist es in diesem Jahr nicht geblieben. Auch die Feuerwehr in Danndorf hat ein neues Fahrzeug erhalten und vor wenigen Tagen offiziell in Betrieb genommen: ein Löschgruppenfahrzeug, LF 10, mit 2000 Litern Wasser. Mit diesem Fahrzeug kann eine vollständige Löschgruppe, bestehend aus Mannschaftsmitgliedern und einem Gruppenführer, zum Einsatz fahren. Kostenpunkt: rund 292.000 Euro. 2410 Euro hat gemäß Kostenauflistung die Öffentliche Versicherung übernommen.