Parken vor dem Friedhof in Rümmer: Das geht so nicht

Der Gemeinderat Groß Twülpstedt muss erneut über eben erst eingerichtete Kurzzeitparkplätze für Friedhofsbesucher am Rosendamm nachdenken. In seiner Sitzung am Montagabend beschwerten sich Anwohner der Parkstraße über „schlechte“ Sicht beim Einbiegen auf den Rosendamm. Dabei waren die Parkplätze auf Bürgerwunsch hin entstanden. Über die Sitzung sprachen wir telefonisch mit Heike Teuber, Manuel Skokalsik und Barbara Hansmann.

„Die temporären Parkplätze haben wir geschaffen, um Besuchern, die nicht so gut laufen können, den Weg zum Gießen etwas zu verkürzen“, so Bürgermeisterin Heike Teuber (CDU). „Wir sind dem Beispiel von Klein Twülpstedt gefolgt. Dort gibt es nur gute Erfahrungen“, ergänzte sie. In Rümmer hätten vorher Poller gegen Dauerparker dort gestanden, die etwa bei Beerdigungen entfernt werden konnten. „Das ist aber meines Wissens nach nie passiert“, erklärte Manuel Skokalski (SPD) dazu. Man werde sich die Situation ansehen und dann entscheiden, auch auf Basis der Unfallstatistik, so Skokalski. In Rümmer gehe es ausschließlich um Dauerparker auf den Parkplätzen, sagt Barbara Hansmann Barbara Hansmann (Bündnis 90/ Die Grünen) betonte, es gehe ausschließlich um Dauerparker. „Vielleicht sollte man mit den Fahrzeugbesitzern mal Tacheles reden“, meinte Hansmann. Ansonsten müssten die Bürger auch mal Fotos machen, damit das Dauerparken Konsequenzen habe, ergänzte sie. Ob man wirklich zwei Parkplätze freihalten muss, sei ein anderes Thema. Auf der ergänzten Tagesordnung tauchten auch die Erschließungspläne für das Baugebiet „Am Brink“ in Groß Sisbeck auf. Neun Baugrundstücke sollen dort auf einem Gelände zwischen den Straßen „Am Brink“ und der Kreisstraße 57 entstehen. Erschlossen wird das Gebiet von einer Stichstraße von der Straße „Am Brink“ aus. „Den Beschluss haben wir einstimmig gefasst“, so Heike Teuber. 30.000 Euro kostet die Erweiterung der Parkfläche vor dem Dorfgemeinschaftshaus Rümmer Ebenfalls einig war man sich demnach über „überplanmäßig bereitgestellte“ Mittel. 30.000 Euro stehen nun für die Erweiterung der Parkfläche im Eingangsbereich des Dorfgemeinschaftshauses in Rümmer zur Verfügung. Die Asphaltfläche wird in diesem Bereich erneuert und ein Stück Rasenfläche zu Parkplätzen umgenutzt. Nötig sei das, weil die Parkplätze zwischen DGH und dem anrainenden Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr vorbehalten sind. Reine Formsache war der Jahresabschluss 2013 samt Entlastung des damaligen Gemeindedirektors Hans Werner Schlichting. „Da gab es nichts zu beanstanden“, so Heike Teuber. 2013 standen unter dem Strich noch rund 116.800 Euro als Überschuss.