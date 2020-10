Einbruch in Schöningen: Täter flüchten mit THW-Fahrzeug

Unbekannte Täter brachen in das Gebäude der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation in Schöningen ein und flüchteten in einem THW-Fahrzeug (Symbolbild).

Schöningen. Eine Funkstreife entdeckte den Einbruch in der Nacht auf Donnerstag. Die Polizei fahndete auch in Sachsen-Anhalt nach den Tätern – bislang erfolglos.

Bei einem Einbruch in das Gebäude der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation in Schöningen entwendeten unbekannte Täter auch gleich ihr Fluchtfahrzeug. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, flüchteten sie in einem Fahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW).

Eine Funkstreife hatte in der Nacht auf Donnerstag den Einbruch bemerkt, als sie gegen 2.40 Uhr auf dem Ohrsleber Weg in Richtung Lange Trift unterwegs war. Teile des Maschendrahtzauns des THW-Geländes lagen auf dem Fußweg, außerdem entdeckten die Beamten ein aufgebrochenes Fenster – und das Kennzeichen eines THW-Mannschaftswagens.

Unbekannte Einbrecher flüchten in THW-Fahrzeug – Polizei fahndet auch in Sachsen-Anhalt

Die Polizei löste augenblicklich eine Fahndung aus. Da aufgrund der Fahrzeugspuren der Verdacht bestand, die Täter könnten über die Landesstraße 105 in Richtung Hötensleben in den Landkreis Börde geflüchtet sein, suchten die Ermittler auch in Sachsen-Anhalt – bislang ohne Erfolg.

„Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Einbrecher in sämtlichen Räumen des Gebäudes wahrscheinlich auf der Suche nach Bargeld oder Wertsachen waren und dabei hohen Schaden anrichteten“, berichtet Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Schließlich durchbrachen die unbekannten Täter mit dem Einsatzfahrzeug – einem im typischen THW-Blau lackierten Mercedes Vito mit dem Kennzeichen THW-85300 und Sondersignalanlage – den Zaun des Geländes und fuhren davon. Der Wert des Fahrzeugs liegt laut Claus bei 40.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05352) 951050 zu melden.

feu