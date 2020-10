Seit 25 Jahren kontrolliert Herbert Fochler ehrenamtlich die beiden Stauwehranlagen bei Wendhausen im Auftrag des Unterhaltungsverbandes Schunter (UVS). Am Mittwoch bedankte sich UVS-Vorsteher Werner Denneberg bei Herbert Fochler für dessen langjähriges Engagement zum Wohle der Wendhausener Einwohnerschaft.

Über die beiden Stauwehre – in der Ortsmitte und am östlichen Ortsrand gelegen – wird der Wasserstand im so genannten Mühlengraben, einer von zwei Schunterarmen, die das Wendhausener Unterdorf umfließen, geregelt.

Früher noch alles per Hand geregelt

Heute läuft die Wasserstandsregelung voll automatisiert. So ist gewährleistet, dass einerseits stets ausreichend Wasser in den Schlossgraben läuft, andererseits das Unterdorf vor Hochwasser geschützt ist.

„Als ich angefangen habe, mussten die Wehre noch händisch bedient werden – oft nachts und quasi in letzter Sekunde, um zu verhindern, dass das Unterdorf überflutet wird", berichtete der inzwischen 88-Jährige Herbert Fochler, den Werner Denneberg gern als „Hochwassergott von Wendhausen“ bezeichnet.