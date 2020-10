Brand in Süpplingen – Nachbar löscht, bis Feuerwehr kommt

In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Brand in Süpplingen ausrücken. Der Alarm „Holz an Carport brennt“, ging um 4.18 Uhr ein. Das Feuer drohte auf das angrenzende Carport sowie die darunter abgestellten Fahrzeuge überzugreifen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Ausgerückt war der Löschzug Nord-Elm Nord mit den Wehren Süpplingen, Frellstedt und Süpplingenburg zur Ecke Stobenstraße/Lutherstieg. Bereits beim Eintreffen brannten circa drei Raummeter Kaminholz in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen konnte die Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Nachbar löscht mit Feuerlöschern

Dank gelte laut Feuerwehr einem benachbarten Anwohner, der bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte, mit Feuerlöschern die Ausbreitung auf das Carport, das teilweise mit Wellplatten aus Polycarbonat verkleidet sei, zu verhindern. Ein weiteres Vorgehen war jedoch für den Anwohner ohne Schutzkleidung nicht möglich, ohne sich durch die massive Hitzeentwicklung und das entstehende Rauchgas selbst in Gefahr zu bringen.

Die Brandursache ist bisher unklar. Der Einsatz war für die etwa 25 Feuerwehrkräfte nach eineinhalb Stunden beendet.

red