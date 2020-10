Helmstedter Palliativstation zieht um

Bürgermeister Wittich Schobert besichtigt die Räumlichkeiten der Palliativstation in der Helmstedter Helios-Klinik.

Helmstedt. Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert besucht die Helios-Klinik. Die dortige Palliativstation bekommt neue Räume in der siebten Etage.

Bürgermeister Wittich Schobert hat die Palliativ-Station der Helmstedter Helios-Klinik St. Marienberg besichtigt. Dort werden Patienten mit fortgeschrittenen lebensbegrenzenden Krankheiten und den unterschiedlichsten Beschwerden behandelt, wie es in einer Mitteilung heißt. Um eine noch bessere Versorgung gewährleisten zu können, sei ein Ausbau und damit verbundener Umzug der Station in Planung.

Das Sterben gehöre auch auf einer Palliativstation dazu und sei immer präsent. Im Mittelpunkt habe der Tod allerdings nicht gestanden. „Bei uns geht es um den Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten, das Nachlassen von belastenden Symptomen und das Wiedererlangen von Lebensfreude“, wird Dr. Christine Germer, Departmentleiterin, in der Mitteilung zitiert. Stolz habe das Palliativ-Team seine derzeitige Station präsentiert. Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten arbeiteten Hand in Hand, heißt es. Eine Besonderheit sei der gemütliche Aufenthaltsraum. Er biete nicht nur Platz für die Angehörigen, sondern diene auch zum fachlichen Austausch und biete Raum für regelmäßig stattfindende Musik- oder Kunsttherapien.

Um palliativen Patienten eine noch bessere Versorgung zu bieten, soll die Station auf die siebte Etage der Helios-Klinik ziehen. „Unsere neue Station bietet Platz für 16 Betten, einen Raum der Stille, der von Patienten sowie von Angehörigen genutzt werden kann, und einen eigenen Physiotherapieraum“, schwärmt Dr. Germer. Außerdem sei ein großer Aufenthaltsraum für Patienten und Angehörige mit eigener Küchenzeile geplant. „Das Highlight wird sicherlich die große Dachterrasse, auf der Patienten in der Sonne und an der frischen Luft – im Winter wie auch im Sommer – verweilen können“, so die Oberärztin Dr. Astrid Reher.

Wittich Schobert zeigte sich begeistert. „Moderne Palliativmedizin gewinnt zunehmend an Bedeutung, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich halte es für besonders wichtig, der Station eine neue Heimat zu geben und unterstütze wo ich kann“, sagt Helmstedts Bürgermeister.

Seinen Besuch beendete Schobert in den zukünftigen Räumen der Palliativmedizin, von welchen man einen guten Ausblick auf Helmstedts Südwesten hat.

