Marktplatz Königslutter ist Gegenstand einer Forschungsarbeit

Wer weicht zuerst aus – Fahrradfahrer oder Fußgänger? Wie schnell sind die Autos unterwegs? Welchen Einfluss hat die Pflasterung auf die gegangenen Wege? Diesen und zahlreichen weiteren Fragen will Mariana Batista vom Institut für Verkehr und Stadtbauwesen der TU Braunschweig auf den Grund gehen. Dafür hat die Doktorandin unter anderem Aufnahmen auf dem Marktplatz in Königslutter gemacht.

Batista promoviert im Bereich „Shared Spaces“ am Graduiertenkolleg „Social Cars – Kooperatives, (de)zentrales Verkehrsmanagement“, wie uns die Koordinatorin Andrea Thiele mitteilte. „Shared Spaces“ könnte mit „geteilter“ oder „gemeinsamer Raum“ übersetzt werden und beschreibt damit auch den Marktplatz Königslutter, der zum Teil für den Verkehr geöffnet ist.

Videoaufnahmen auf dem Marktplatz

Für die Datengewinnung hatte Mariana Batista an zwei Tagen Ende September Messaufnahmen auf der Marktstraße gemacht. Die beiden Tage seien gezielt ausgewählt worden, erläuterte Andrea Thiele. Zum einen sei es ein normaler Wochentag gewesen und als Kontrast dazu ein Tag mit Wochenmarkt. „Dann ist es besonders interessant, die Verkehrsströme zu beobachten und wie sich die Personen auf dem Platz aufhalten und bewegen“, betonte die Koordinatorin.

Die Aufnahmen hätten unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen sowie mit Erlaubnis der örtlichen Behörden stattgefunden. Öffentlich über das Vorhaben informiert hatte Königslutters Bauwesen-Fachbereichsleiterin Grit Bädekerl im Stadtentwicklungs-Ausschuss, wo sie unter anderem betonte, dass weder Gesichter noch Kennzeichen zu erkennen sein sollen. Und was wurde nun genau untersucht?

Entwicklung von Strategien

Koordinatorin Andrea Thiele gab dazu folgende Informationen: „Anhand der Aufnahmen kann rekonstruiert werden, welche Wege die Verkehrsteilnehmer gehen oder was passiert, wenn ein Fußgänger oder Radfahrer auf ein Auto trifft: Wer weicht wie aus? Wird es eng? Welche Geschwindigkeiten werden gefahren?“, machte sie deutlich.

Daraus könnten anschließend Strategien für das Verkehrsmanagement entwickelt werden, um beispielsweise die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Weiterhin könnten generelle Rückschlüsse auf die Gestaltung von Straßenräumen gezogen werden, denn auch das ist Gegenstand der Forschung, wie sie weiter erläuterte.

Ergebnisse stehen noch aus

Ermittelt werde, wie sich die auf der Fläche verwendeten gestalterischen Elemente auf das Verhalten von Verkehrsteilnehmern auswirkt, beispielsweise die Art und Farbe der Pflasterung oder die Straßenausstattung und Beleuchtung. Fragestellungen, die allerdings noch eine Weile auf Beantwortung warten müssen.

Ergebnisse aus den Aufnahmen in Königslutter gibt es nämlich noch nicht. „Die Doktorandin befindet sich in der Phase der Datensammlung und macht an unterschiedlichen Orten Aufnahmen“, erläuterte die Koordinatorin. Andere Untersuchungen hätten bisher auf dem Marktplatz in Schönebeck (Elbe), in Bad Rothenfelde, Hessisch Oldendorf und in Braunschweig stattgefunden.