Helios-Klinik in Helmstedt eröffnet neues Bildungszentrum

Das neue Bildungszentrum der Helios-Klinik in Helmstedt ist am Dienstag offiziell eröffnet worden. Zentrumsleiterin Juliane Hunze, Pflegedirektorin Aline Prasse, Verwaltungsleiterin Franziska Dräger und Ina Klimaschewski-Losch (Koordinatorin für Bau und externe Dienstleister) schnitten vormittags das symbolische Band am Eingang der neuen Schulungsräume durch.

Die Pflege-Auszubildenden der Helios-Klinik wie auch von Kooperationspartnern wechseln somit endgültig vom bisherigen Standort am Magdeburger Berg an das Braunschweiger Tor in die ehemaligen Räume der Deutschen Angestellten-Akademie. Hauptgrund des Umzugs: Für die angepeilten 75 Auszubildenden waren die alten Räumlichkeiten zu klein.

Schneiden das grüne Band zur offiziellen Eröffnung des neuen Helios-Bildungszentrum durch (von links): Sprecherin Lisa Iffland, Verwaltungsleiterin Franziska Dräger, Zentrumsleiterin Juliane Hunz, Pflegedirektorin Aline Prasser und Ina Klimaschewski-Losch, Koordinatorin für Bau und externe Dienstleister. Foto: Joshua Müller / BZV

Nun stehen laut Juliane Hunze auf etwa 500 Quadratmetern vier statt zwei Unterrichtsräume zur Verfügung, hinzu kommen Büroräume für die Lehrkräfte, ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile und ein Praxisraum mit zwei Übungspuppen: Hier können die angehenden Pflegefachfrauen und -männer die „Plastik-Patienten“ unter realitätsnahen Umständen versorgen – alles unter Aufsicht von drei Kameras, die Bild und Ton live und coronakonform in den benachbarten Unterrichtsraum übertragen.

Vor Umzug wurde auch ein Nebengebäude der Ludgeri-Grundschule erwogen

Vor ein paar Monaten noch stand zur Debatte, die Pflegeschule in ein Nachbargebäude der Grundschule St. Ludgeri ziehen zu lassen – dagegen hatte sich jedoch Widerstand seitens der Eltern geregt.

Umso dankbarer zeigten sich Bildungszentrumsleiterin Hunze und Pflegedirektorin Prasse, dass der Umzug in das Gebäude am Braunschweiger Tor so reibungslos funktioniert habe. „Es ist schwierig, in Helmstedt ähnlich große Objekte zu finden“, sagt Hunze. Erst im Juli 2016 war das Bildungszentrum in das Gewerbegebiet am Magdeburger Berg gezogen. Nun sind die neuen Räume zunächst für fünf Jahre gemietet.

Neuer Standort rückt näher an die Helios-Klinik

Die Wahl sei zudem auf dieses Gebäude gefallen, weil es vom Vormieter fast eins zu eins ohne große Bauveränderungen übernommen werden konnte – lediglich die Technik sei den Bedürfnissen der Helios-Schule angepasst worden, so Klimaschewski-Losch. Die Klassenräume sind oder werden mit modernen Smartboards ausgestattet. Hinzu kommt, dass die Räume ebenerdig sind.

„Ganz besonders freut mich aber, dass wir auch räumlich wieder näher an die Helios-Klinik rücken“, betont Hunze. Das neue Bildungszentrum ist für die Auszubildenden fußläufig in zirka zehn Minuten erreichbar.