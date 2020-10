Es geht voran mit der Sanierung der Essenroder Ortsdurchfahrt. Begonnen haben aktuell die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen der Bushaltestelle an der Von-Hardenberg-Straße bis zur Einmündung Brunsroder Straße.

Damit ist die Essenroder Ortsdurchfahrt nun fast vollständig auch für den innerörtlichen Verkehr – mit Ausnahme der Baustellen-Anwohner – gesperrt. Für den Durchgangsverkehr wurde mit Beginn der Sanierungsarbeiten im Juni eine großräumige Umleitungsstrecke ausgewiesen. An der grundhaften Sanierung sind die Landesstraßenbaubehörde, die Gemeinde Lehre und der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL), der dort eine neue Trinkwasserleitung verlegt, beteiligt.

Auch Fahrer von Einsatzfahrzeugen müssen sich jetzt neu orientieren

Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts müssen sich auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr oder des Krankentransports neu orientieren. Bisher konnten Einsatzfahrzeuge die Ortsdurchfahrt im Bereich der Einmündungen von Schloßstraße und Mittelweg passieren.

„Um nun von der westlichen in die östliche Ortshälfte zu gelangen oder umgekehrt, müssen nun die Straßen Bäckerberg, Alte Krugstraße oder Dicker Winkel genutzt werden“, berichtete der Essenroder Ortsbrandmeister Stefan Vollheide auf telefonische Anfrage. Gewährleistet sei auf jeden Fall, so Vollheide, dass die Einsatzfahrzeuge zu jeder Zeit jedes Grundstück an der Ortsdurchfahrt erreichen können.

Teil der Ortsdurchfahrt hat schon eine neue Asphaltdecke

Im Bereich des ersten Bauabschnittes von der Ortseinfahrt aus Richtung Wendhausen bis zur Einmündung der Straße Mittelweg hat die Ortsdurchfahrt nun auch schon eine erste Asphaltdecke erhalten, und auch die Gossen- sowie Bordsteinanlagen sind vollständig hergestellt. „Für die Anwohner gab und gibt es sicher einige Unannehmlichkeiten. Aber immerhin müssen die Anlieger sich nicht an den Kosten beteiligen“, erklärte der Essenroder Ortsbürgermeister Jens Schubert (Grüne). 1,4 Millionen Euro werden in die Sanierung investiert. Den Straßenbau an sich zahlt die Landesstraßenbaubehörde, die Kosten für die Nebenanlagen trägt die Gemeinde, und die neue Trinkwasserleitung zahlt der WWL.

Grundschüler müssen in Essenrode andere Wege nutzen

Für die Grundschüler aus der westlichen Hälfte von Essenrode wird es ab kommenden Montag auch eine Umstellung geben. Denn deren gewohnter Weg über die Ortsdurchfahrt an der Fußgängerampel, die zudem abmontiert wird, ist wegen der Bauarbeiten nicht nutzbar. „Damit die Umstellung für alle Beteiligten möglichst reibungslos klappt, wollen das gemeindliche Ordnungsamt und auch die Polizei Lehre den Schulstart nach den Ferien begleiten – und in diesem Zuge auch gleich schauen, ob es stellenweise eventuell Nachbesserungsbedarf gibt“, teilte Gemeindebürgermeister Andreas Busch mit.