Einbruch in Gaststätte in Schöningen

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte in der Salzstraße eingebrochen. Anwohner hatten laut Mitteilung der Polizei gegen 1.10 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem die Alarmanlage an der Gaststätte ausgelöst hatte. Vor Ort entdeckten die Beamten ein gewaltsam geöffnetes Fenster, durch das die Unbekannten in die Gaststätte gelangt waren.

Einbrecher durchsuchen in Schöningen ein Lokal

Bei der anschließenden Tatortbegehung stellten die Ordnungshüter fest, dass das Lokal von den Einbrechern nach sich lohnender Beute durchsucht worden war. Im Gastraum wurde ein Spielautomat von den Tätern gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entnommen. Anschließend verließen die Unbekannten wieder die Örtlichkeit.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft nun darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Schöningen, Telefon (05352) 951050.

red