Helmstedt hat jetzt ein kleines Bergbau-Museum

Das Warten hat ein Ende. Helmstedt hat nun einen Ausstellungsraum zur Dokumentation des Kohle-Bergbaus in der Region. Die Initiatoren, Fritz Pietrek und die Söhne Rüdiger und Andreas, nennen den Raum BKB-Stube. Eingerichtet wurde das 50 Quadratmeter große Zimmer im Haus Berlin der Politischen Bildungsstätte am Bötschenberg in Helmstedt.

Damit geht für Fritz Pietrek ein Traum in Erfüllung. Lange schon verfolgt der pensionierte Steiger die Idee, in der Kreisstadt ein kleines Museum einzurichten, um die Erinnerung an einen wichtigen Teil der Wirtschaftsgeschichte Helmstedts wachzuhalten. Dort zu sehen sind das Handwerkszeug der Bergleute, Barbarafiguren, Karbidlampen und fossile Fundstücke aus dem Tagebau Treue. Fotografien, BKB-Hefte, Zeitungsausschnitte und laminierte Textdokumente versorgen den interessierten Besucher mit Informationen.

Daten zur BKB-Historie

Genau genommen gilt das Kapitel des Bergbaus erst in diesem Jahr als abgeschlossen, als am 30. September das bereits stillgelegte Kraftwerk Buschhaus auch als ruhende Reserve endgültig abgeschaltet und somit vom Netz genommen wurde. Der Abbau von Braunkohle ist damit für immer vorbei – und das nach 147 Jahren seit Gründung der Braunschweigischen Kohle-Bergwerke (BKB).

Zur Erinnerung: Mit bis 7000 Beschäftigten war die BKB nach dem Zweiten Weltkrieg größter Arbeitgeber gewesen. Der Name des Unternehmens ist untrennbar verbunden mit der Bergbau- und Kraftwerkstradition im Helmstedter und Schöninger Revier, ehe die BKB nach der Übernahme durch die Preussen-Elektra schließlich Teil der Eon Energie AG wurde.

Wasser im Tagebau-Loch

Der Tagebau Treue südlich von Helmstedt ist heute geflutet. In ihm entsteht der Lappwaldsee, der in ein paar Jahren Freizeitgewässer und Ziel für Urlauber aus Nah und Fern werden soll. Das aber ist noch Zukunftsmusik. Für Fritz Pietrek geht es in seinem Projekt um die Vergangenheit, um Traditionspflege, Identitätsstiftung und um das Bewusstsein, jüngeren Generationen klarzumachen, dass dort, wo künftig Sportboote kreisen sollen, einst riesige Schaufelradbagger den Wohlstand Helmstedts erschufen.

Wie viele Exponate Platz gefunden haben, ist den Pietreks nicht bewusst. Im Grunde ist er noch zu klein, um all die Sammlerstücke präsentieren zu können. Außerdem warten sie noch auf Vitrinen, in denen besondere Ausstellungsgegenstände gezeigt werden.

Rüdiger und Fritz Pietrek (rechts) sind stolz auf ihr Projekt: die Realisierung einer Dauerausstellung zur BKB-Geschichte im Haus Berlin der Politischen Bildungsstätte Helmstedt. Foto: Jürgen Paxmann

Die Eröffnung der Dokumentation fand nun am Montagabend statt, genau am 86. Geburtstag des Familienoberhaupts. Geladene Gäste, darunter Landtagsabgeordneter Jörn Domeier und Landrat Gerhard Radeck als PBH-Vorstandsmitglieder, würdigten das Wirken der Pietreks für das Bewahren der Bergmanns-Tradition in solch’ herausragender Art.

„Wir fühlen uns geehrt“, pflichtete PBH-Geschäftsführer André Lindner ihm bei. Dass Pietrek ein warmherziger, charmanter, auch witziger Senior sei, erfahren übrigens auch Helmstedts Grundschüler, vor denen er regelmäßig Vorträge zum Bergbau in Helmstedt hält.

Für das kleine Museum gibt es keine festen Öffnungszeiten. Nach Voranmeldung bieten Fritz und Rüdiger Pietrek Führungen, bei Bedarf auch Vorträge für kleine Gruppen, an. Kontakt: Telefon (05351) 6236 beziehungsweise 536126.