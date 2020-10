Fahrer nahe Bahrdorf bei Unfall schwer verletzt

Ein 71 Jahre alter Seat-Fahrer aus Oebisfelde wurde am Montagmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 62 zwischen Rickensdorf und Bahrdorf schwer verletzt. Das hat Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Dienstag mitgeteilt. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, der um 12.50 Uhr auf dem Weg nach Bahrdorf in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sei.

Autofahrer streifte bei Bahrdorf einen Baum

Der 71-Jährige habe mit seinem Fahrzeug einen Baum gestreift, und danach habe sich der Wagen überschlagen. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten in die Helmstedter Klinik. Das Auto des 71-Jährigen sei nicht mehr fahrbereit gewesen und wurde deshalb abgeschleppt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 2500 Euro.

red