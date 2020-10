Nach dem Brand große Solidarität mit Süpplinger Verein

Als „Anblick des Grauens“ bezeichnete Nord-Elms Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Lorenz die Ruine des abgebrannten Sportheims in Süpplingen. Ein Feuer hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag die Vereinsunterkunft der Spielvereinigung Süpplingen völlig zerstört. Lediglich eine Außenwand hatte dem Feuer standgehalten. Besonders tragisch: Der Verein hatte gerade erst in das Heim investiert und es aufwändig saniert.

„Der ganze Einsatz ist jetzt umsonst", kommentierte Lorenz diesen Umstand. Als Gemeindedirektor Süpplingens habe er noch keinen direkten Kontakt mit dem Verein gehabt. Das Sportheim steht auf einem gemeindeeigenen Gelände, der Verein zahlt dafür aber keine Pacht. Insofern gebe es da keine finanziellen Forderungen, die die Gemeinde als Unterstützung eventuell einstellen könnte, antwortete Lorenz auf unsere Nachfrage dazu. Sachverständiger vor Ort Jedoch sagte er dem Verein Hilfe zu: „Wir müssen da mal sprechen, aber ich denke, die Verantwortlichen haben im Moment erstmal genug zu regeln, machte Lorenz deutlich. Vereinsvorsitzender Dirk Klein hingegen sah zunächst einmal die Hände gebunden. Solange die Untersuchungen zur Brandursache liefen, könne der Verein nichts machen. Ein Sachverständiger sollte noch hinzugezogen werden. „Der sollte heute Nachmittag kommen", berichtete Klein am Dienstagabend von seinen Informationen. Ergebnisse stehen weiterhin aus. Erst wenn die Polizei den Brandort freigibt, könne die Versicherung ihre eigenen Sachverständigen schicken. Am Dienstag war die Ruine mit einem Bauzaun abgesichert. Viele verrußte Einzelteile vom Dach oder auch Gasflaschen liegen noch verteilt auf dem angrenzenden Fußballrasen. „Wir können erst mit den Aufräumarbeiten beginnen, wenn alle Untersuchungen beendet sind", machte Klein deutlich. Schon fast 5000 Euro gespendet Wie es nun weitergehen soll, sei noch völlig unklar. Am Montagabend hatten sich die Vorstandsmitglieder getroffen. „Da war die Betroffenheit noch größer als dass wir irgendetwas hätten planen können", machte der Vorsitzende deutlich. Doch in all dem Unglück gebe es auch Positives: „Die Solidarität und Hilfe, die uns entgegenkommt, ist ziemlich überwältigend", betonte er. Ob Vereine oder Privatleute, die Unterstützung zeige sich auch finanziell. Noch am Montag hatte der Jugendleiter Mike Büsing unter dem Stichwort „Wiederaufbau/einrichtung Sportheim SpVg. Süpplingen 1920 e.V." ein Paypal-Spendenkonto (https://www.paypal.com/pools/c/8tMgwAmPKh) eingerichtet. Am Dienstagabend überschritt die darauf eingegangene Spendensumme bereits die 5000-Euro-Grenze. „Die Hilfe ist überwältigend. So viele haben gespendet, sogar welche, die wir gar nicht kennen", zeigte sich Klein erfreut. „Die Solidarität ist unheimlich toll." Das gelte nicht nur für die Spenden und Unterstützungsangebote anderer Vereine, auch im eigenen Verein sei die Solidarität groß. Als Beispiel nannte Klein den Bauzaun. Die Firma seines Bruders habe den unentgeltlich zur Verfügung gestellt und schon am Montag angeliefert. Noch am gleichen Tag hätten Vereinsmitglieder ihn aufgebaut, ohne das es groß organisiert werden musste.