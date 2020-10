Maskenpflicht nun auch für Helmstedter Fußgängerzone

Fünf Neuinfektionen meldet der Landkreis Helmstedt am Freitag. Das ergibt 34 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage und damit einen neuen Inzidenzwert von 37,2. Und das hat Konsequenzen. Laut einer Allgemeinverfügung, die der Landkreis am Freitagnachmittag erlassen hat, gelten bis 30. November folgende Einschränkungen:

1.) In der Fußgängerzone der Stadt Helmstedt im Bereich Markt, Neumärker Straße und Gröpernplatz sowie auf dem Papenberg, ohne Papenbergplatz soll jede Person eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

2.) Auf dem Gelände aller Wochenmärkte und weiterer Märkte im Gebiet des Landkreises Helmstedt während der jeweiligen Marktöffnungszeiten soll jede Person eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren.

3.) Auf Parkplätzen des Einzelhandels soll jede Person eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

4.) Veranstaltungen mit sitzendem Publikum sowie Veranstaltungen mit mindestens zeitweise stehendem Publikum sind mit jeweils maximal 150 Besucherinnen und Besuchern zulässig. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter über ein vor der Veranstaltung mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept verfügt.

Empfehlung für Schulen

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Schulbetrieb, auch während des Unterrichts, im Sekundarbereich I und II sowie an den Berufsbildenden Schulen wird dringend empfohlen.

Aktuell gibt es 44 Erkrankte, die sich auf die Kommunen so verteilen: Helmstedt: 11. Königslutter: 5. Schöningen: 0. Lehre: 15. Velpke: 7. Grasleben: 1. Nord-Elm: 2. Heeseberg: 3. Die Zahl der Quarantänefälle hat einen neuen Höchstwert erreicht und ist binnen eines Tages von 175 auf nun 365 gestiegen.

Erstmals Zahlen von Helios

Das Helmstedter Helios-Klinikum veröffentlicht ab sofort die Zahlen zur Belegung seiner Intensiv-Betten. Demnach befand sich am vergangenen Donnerstag ein Patient mit Covid-19 zur Behandlung in einer Normalstation des Krankenhauses, von den 22 Patienten, die derzeit in der Intensivstation versorgt werden, ist keiner an Corona erkrankt.

Nachzulesen ist der aktuelle Tagesbericht im Internet unter der Adresse: „www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung“.