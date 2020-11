Unter dem Motto „Umkehr zum Frieden“ feiern die Helmstedter Kirchengemeinden Georg Calixt und St. Christophorus vom 8. bis 18. November die diesjährige ökumenische Friedens-Dekade.

Mit dem Motto greifen die Trägerorganisationen zum 40-jährigen Jubiläum der Dekade verschiedene Friedensthemen auf, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder im Mittelpunkt der zehntägigen Andachtsreihen standen und noch heute aktuell sind.

In abendlichen Gebetsandachten werden Themen wie zum Beispiel die Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrags, die fortschreitende Entwicklung sowie der Einsatz autonomer Waffensysteme, die verschärfte Abschottungspolitik Europas und auch der zunehmende Nationalismus und Rassismus, die zu einer Polarisierung der Gesellschaften führen, angesprochen.

Aber auch die sich zuspitzenden Konflikte im Mittleren Osten, die Frage nach sozialer Gerechtigkeit weltweit oder die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, werden Themenfelder der diesjährigen Friedens Dekade sein.

Die Eröffnung der Dekade findet in einem Gottesdienst am Sonntag, 8. November, um 11 Uhr in St. Marienberg statt. Pröpstin Witte-Knoblauch wird ihn liturgisch gestalten. Vom 9. bis 17. November finden dann jeweils kurze Andachten ab 18 Uhr in der St. Michaeliskirche, Tilsiter Str. statt.

Der Abschlussgottesdienst am Buß- und Bettag (18. November) wird ab 18 Uhr in St. Marienberg gefeiert. Gäste sind zu allen Gottesdiensten und Andachten herzlich eingeladen. Es gelten die Abstands- und Hygienebestimmungen.