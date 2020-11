Bis hinunter zur Ecke Büddenstedter Straße soll der Regenwasserkanal in der Schöninger Wilhelmstraße auf einer Länge von rund 140 Metern vergrößert werden.

Schöningen. In der Wilhelmstraße und im Stichweg Am Soltekamp in Schöningen beginnen in den nächsten Wochen die Bauarbeiten.

Elmregia setzt Regenwasserkanal-Optimierung in Schöningen fort

Starkregen-Ereignisse haben in den vergangenen Jahren mehrfach zu Straßenüberflutungen in Schöningen und damit zu Unmut bei Anwohnern geführt. Mit zwei weiteren Baumaßnahmen will die Abwassergesellschaft Elmregia nun Abhilfe schaffen.

Nachdem bereits im Bereich Hötensleber Straße, Alversdorfer Weg und Büddenstedter Straße (inklusive Regenrückhaltebecken) die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes durch Baumaßnahmen verbessert worden war, sollen die Arbeiten nun in der Wilhelmstraße und Am Soltekamp fortgesetzt werden. Baustelle in der Wilhelmstraße So plant die Elmregia, in der Wilhelmstraße, beginnend ab Ecke Büddenstedter Straße, auf einer Länge von rund 140 Metern den bestehenden Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von derzeit 80 Zentimetern zu einem Stauraumkanal mit einem Rechteckprofil von 150 x 75 Zentimetern zu vergrößern. Er soll dann mit dem bereits vorhandenen Stauraumkanal in der Büddenstedter Straße verbunden werden. Durch die Vergrößerung des Kanalquerschnitts soll die Ableitung des anfallenden Regenwassers aus dem Gebiet oberhalb der Wilhelmstraße optimiert werden, erklärt die Elmregia. Die erforderlichen Tiefbau- und Kanalarbeiten werden nach derzeitigem Stand in der Woche von Montag, 16. November, an beginnen und von der Firma Meyer Straßenbau vorgenommen. Mit der Fertigstellung wird, abhängig von der Witterung, spätestens bis Ende März 2021 gerechnet. Nach Abstimmung mit der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) werden die Bushaltestellen im Bereich Wilhelmstraße und Büddenstedter Straße für diesen Zeitraum von den Bussen nicht angefahren. Ersatzhaltestellen sind nicht vorgesehen. Auch der Kanal im Stichweg Am Soltekamp wird optimiert. Foto: Markus Brich Die zweite Baustelle wird Am Soltekamp eingerichtet. Unter dem Stichweg zur Straße Lange Trift soll der vorhandene Regenwasserkanal auf einer Länge von rund 90 Metern im Durchmesser von derzeit 35 Zentimeter auf 60 Zentimeter vergrößert werden. Durch diese Erweiterung soll das anfallende Regenwasser aus dem oberen Bereich Am Soltekamp/Salinentrift besser abgeleitet werden. Die Tief- und Kanalbauarbeiten Am Soltekamp werden laut Elmregia von der Firma Arno Schulze GmbH vorgenommen. Der Beginn der Arbeiten ist nach derzeitigem Stand ab kommender Woche geplant. Je nach Witterung könnten sie bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Bei eventuellen Störungen im Abwasserbetrieb werden Bürger gebeten, sich an die Notrufnummer Abwasser der Avacon unter 0800 / 0 28 22 66 zu wenden.