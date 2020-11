Feuerwehr rückt zu undichtem Heizöltank nach Danndorf aus

Danndorf. Wegen eines Defekts strömt literweise Öl in den Keller eines Hauses in der Schulstraße. Die Feuerwehr handelt schnell und pumpt das Heizöl ab.

Gerade noch rechtzeitig bemerkten die Bewohner eines Hauses in Danndorf am Freitag gegen 14.40 Uhr, dass etwas mit ihrer Heizung nicht stimmte. „Denn im Auffangbecken der Tanks im Keller des Hauses stand ausgelaufenes Heizöl zu diesem Zeitpunkt bereits 10 Zentimeter hoch“, teilte Mirko Wogatzki, Feuerwehrsprecher der Samtgemeinde Velpke, am Samstag mit.

„Nach der ersten Lageerkundung war klar, dass hier schnell gehandelt werden musste“, berichtete Wogatzki. „Das Öl drückte schon durch die Wand in einen anderen Kellerraum.“ Mit einer Gefahrgutpumpe beförderte die Feuerwehr das Öl in ein 3000 Liter fassendes Auffangbecken. „Währenddessen konnte ein defekter Flansch als Ursache ausgemacht und notdürftig abgedichtet werden“, schilderte der Feuerwehrsprecher. Eine Spezialfirma aus Cremlingen übernahm dann das weitere abpumpen des ausgelaufenen Öls. Auch die Tanks des Hauses in der Schulstraße mussten anschließend abgepumpt werden. Nach Einsatzende wurden die Fahrzeuge wieder aufgerüstet, die kontaminierten Einsatzmittel mussten in Helmstedt speziell gereinigt werden. Gegen 19 Uhr war der Einsatz für die Wehren beendet. Ausgerückt waren insgesamt fünf Fahrzeuge sowie zwölf Kameraden aus Danndorf, neun aus Velpke sowie Gemeindebrandmeister Sascha Kehlau. „Trotz ihrer vorhandenen Schadenslage versorgten die Bewohner des Hauses die Einsatzkräfte mit Kaffee und Getränken“, berichtete der Feuerwehrsprecher. „Dafür haben sich die Wehren herzlich bedankt.“

mb