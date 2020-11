Adventskalender des Inner-Wheel-Clubs Helmstedt ist erhältlich

Gutes tun und gewinnen – der Helmstedter Adventskalender des Inner-Wheel-Clubs Helmstedt macht das möglich. Er kann dank der unveränderten Unterstützung durch regionale Geschäftsleute ab sofort wieder erworben werden, um damit Gutes zu tun und Freude zu bringen, teilt Cornelia Bosse vom Vorstand der weltgrößte Frauen-Service-Organisation mit.

Der erzielte Erlös geht, wie in den vergangenen Jahren, an das Frauen- und Kinderschutzhaus im Landkreis Helmstedt. Nach der Absage des Gänsemarktes kann der Kalender in Helmstedt bei Julius-Buch und der St.-Georg Apotheke, in Königslutter in der Spitzweg-Apotheke und bei „HarAltsLiving“ sowie in Schöningen in der Buchhandlung Baumert für 5 Euro erworben werden. Das Motiv 2020 entstand in der Malgruppe der Lebenshilfe Helmstedt und wurde von Sandra Loos zur Verfügung gestellt.