Tote Frau in Helmstedt – Polizei geht von unnatürlichem Tod aus

Die Ermittlungen der Polizei laufen, nachdem eine 34-Jährige am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in der Helmstedter Beguinenstraße aufgefunden worden ist.

Helmstedt. Eine 34-jährige Helmstedterin ist am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun richtet die Polizei eine Mordkommission ein.

Die Frau ist am Montag gegen 8.30 Uhr tot in ihrer Wohnung in der Beguinenstraße entdeckt worden. Ein Angehöriger habe sich zuvor per Notruf gemeldet, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Um wen genau es sich bei diesem Angehörigen gehandelt hat, dazu wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Fest steht aber: Die 34-Jährige lebte nicht allein in der Wohnung.