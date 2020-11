Mehrere Initiativen aus dem Landkreis Helmstedt beteiligten sich am Montag am ersten regionalen Stolperstein-Putztag, der unter dem Motto „Erinnerung Aufpolieren“ stand. Aufgerufen dazu hatte der „Arbeitskreis Stolpersteininitiativen zwischen Harz und Heide“ im Israel-Jacobson-Netzwerk.

In Schöningen waren es der Arbeitskreis Stolpersteine und Schülerinnen und Schüler eines Geschichtskurses des Anna-Sophianeums, die in während einer Gedenkaktion vor dem Haus in der Wilhelmstraße 25 zum Putzzeug griffen. Zum 82. Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome erinnerten die Jugendlichen in kurzen Vorträgen an die acht Mitglieder der jüdischen Familie Wolff, die von den Nationalsozialisten im Holocaust ermordet worden waren.

Schulverbot für Kinder von Juden

Jüdischen Kindern sei am 15. November 1938 zunächst verboten worden, nichtjüdische Schulen zu besuchen. Vier Jahre später wurden auch die jüdischen Schulen geschlossen, zitierten die Oberstufenschüler aus dem Lebensweg ihrer Altersgenossen und deren Familien. Die Kinder der Wolffs – Lothar, Rita und Gerhard – wurden 1942 deportiert, unter anderem ins Warschauer Ghetto, ihr Schicksal ist bis heute unbekannt.

„Der Familie Wolf wurde nicht mal ein Grab gegönnt“, mahnte Manfred Saak vom Arbeitskreis. Der hatte am Wochenend zuvor bereits mit ehrenamtlichen die 30 weiteren in Schöningen verlegten Gedenksteine zum Glänzen gebracht.

Videos für zentrale Gedenkveranstaltung in Braunschweig

Zur Reinigung der 15 in Helmstedt und Emmerstedt eingelassenen Messingtafeln hatten die Initiatorinnen Susanne Weihmann und Martina Borrass aufgerufen und die Koordination übernommen. Daran beteiligt waren auch Schülerinnen und Schüler der IGS, der Berufsschule und des Gymnasium Julianum. Sie dokumentierten ihre Aktion jeweils mit einem Videodreh, der am 15. November bei der zentrale Veranstaltung in Braunschweig zu sehen sein wird.

In Königslutter hielt der Arbeitskreis Stolpersteine im „Team Starke Frauen Königslutter“ die Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes wach. Dort wurden vor dem Haus in der Bahnhofstraße 16 die beiden Stolpersteine poliert, die für Henny Klimt, geb. Nelke, sowie ihren Mann Adolf Klimt verlegt worden waren. Der Arbeitskreis um Christine M. Kaiser, Cordula Schwarz und Kathrin Uetze-Flügel hat für die zentrale Veranstaltung in Braunschweig ebenfalls ein Video erstellt, in dem Wilfried Kraus, auf dessen auf Initiative die Steine im August 2011 verlegt worden waren, interviewt wird.