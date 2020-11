Zeitzeichen: Helmstedter präsentieren Buch gegen Ausgrenzung

Der 9. November ist ein Schicksalsdatum für Deutschland, an dem nicht nur die Berliner Mauer fiel (1989), sondern sich mit der Pogromnacht (1938) staatlicher Terror gegen jüdische Mitbürger Bahn brechen sollte. Der Lyriker Johann Voß hat nun mit einer literarischen Aktion und einem besonderen Buchprojekt daran erinnert, dass es in Helmstedt Verfolgung, Gewalt und Diskriminierung gegen Minderheiten gab und gibt.

Auch das folgende Datum beschäftigte den Autor: Als die Nazis am 10. Mai 1933 Hunderte von Büchern vor allem jüdischer Verfasser in die Flammen warfen, begann das Ende von Gedanken- und Meinungsfreiheit. Am 10. Mai 2020 rief Voß zu einer lokalen Aktion in Helmstedt auf: Bürgerinnen und Bürger sollten ihm Erinnerungen und Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus oder mit Bezug auf rechtes Gedankengut bringen, die er in einem Buch zusammenfassen will.

Auch eine politische Aktion

Das Ergebnis liegt nun vor. Johann Voß präsentierte diese „Zeitzeichen“, so der Titel der Sammlung, am Abend des 9. November auf dem Helmstedter Marktplatz. Zwar auf Abstand bedacht, aber nah verbunden im Bestreben, vor Ausgrenzung, Repression zu warnen, kamen dort Menschen zusammen, um der literarischen/politischen Aktion beizuwohnen. Darunter viele derer, die sich sechs Monate zuvor mit einem Text am Projekt beteiligt hatten.

Was thematisieren die Autorinnen und Autoren, was haben sie ausgewählt für dieses besondere Buch zum Jahrestag der Bücherverbrennung? Karin Bottke beschreibt das Schweigen des Lehrers und zugleich die Freude über die Beschäftigung von Schülern mit der Nazi-Vergangenheit in Helmstedt. Ernst Wilhelm Sinning grüßt seine Heimat Helmstedt, die er als „Stadt der Esel“ in augenzwinkernde Verse fasst.

Sina Kusche wendet in ihren Gedichten den stillen Blick nach innen. Dort vergewissert sich das lyrische Ich und weiß, „was Liebe ist“. Bodo Krakowski freut sich mit historischem Bezug auf Goethe über den „Wohlklang“ beim Rossini-Konzert in Harbke. Isabelle Köck möchte in ihren Versen „die ganze Welt endlich erwachen sehen“ und sie ehrfürchtig und behütend „in ihre Arme schließen“.

Im Sinne von Hermann Hesse

Johann Voß nennt an diesem Abend alle 25 Autoren, auch jene, die sich mit Kurzprosa, Grafiken und Collagen darin verewigt haben. Und er rezitiert Hermann Hesse: „Zeichen nach innen, Zeichen nach außen – sie konkurrieren nicht, sie erhellen vielmehr als Pole einer Einheit das schillernde Spektrum unserer Fragen nach Sinn und Sein.“

Mit allen Beiträgen positioniert „Zeitzeichen“ sich in Wort, Bild und Dokument gegen jede Form von Rassismus und Hass. Das Buch postuliert das elementare Festhalten am hohen Gut von Menschenfreundlichkeit und Liebe.