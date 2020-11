Corona reißt womöglich Löcher in Velpkes Haushalt

Es sei ein Haushalt der Unwägbarkeiten, erklärte Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen in der Samtgemeinde. Eine dieser Unwägbarkeiten heißt Corona. Die Pandemie werde sich deutlich in den Haushalten der nächsten Jahre bemerkbar machen, und das nicht nur im Haushalt der Samtgemeinde. „Das wird auch unsere Mitgliedsgemeinden betreffen“, so Fricke in einem Telefonat, aber: „Von außen betrachtet man uns ohnehin als Einheit.“

Sinkende Gewerbesteuern treffen die Samtgemeinde Velpke indirekt Genaue Zahlen kann er nicht nennen, befürchtet aber, dass rund 1,5 Millionen Euro weniger in der Velpker Kasse landen, und das schon 2021. Der Grund könnte sich in sinkenden Gewerbesteuern finden. „Davon sind wir weniger betroffen“, so Fricke aber: „Kommunen, die viel Gewerbesteuern einnehmen, erhalten keine Schlüsselzuweisung“, so der Rathauschef. Sinken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, werde die Zahl der Kommunen, die Schlüsselzuweisungen erhalten, jedoch steigen. Das bedeute weniger Geld pro Kommune. Es gebe nicht mehr zu verteilende Masse, wie Fricke erklärte. Die hängt tatsächlich von der Einkommenssituation der Menschen ab. Das nächste Problem für die Haushalte. „Die Samtgemeinde Velpke hat eine positive Liquidität“ „Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie auf die Einkommen auswirkt“, erklärt der Verwaltungschef. Die über die Schlüsselzuweisung zu verteilende Masse sinke bereits, und zwar bei gleichbleibenden Berechnungsschlüsseln. „Das ist spürbar“, sagt Rüdiger Fricke. „Eigentlich müssten wir angesichts der Situation Sparhaushalte schreiben“, meint er, aber: „Die Samtgemeinde hat eine positive Liquidität, unsere Kreditverschuldung steigt zwar, ihr stehen aber Werte gegenüber.“ Sparen könne man bei der Unterhaltung von Gebäuden etwa oder im Jugendbereich. Das jedoch lehnt er ab: „Es wäre töricht, hier zu kürzen. Wir würden einen Sanierungsstau riskieren und an Attraktivität gerade im Jugendbereich verlieren.“