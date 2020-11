In ungenutzten Räumen der Druckerei Kühne in Helmstedt soll ein Treffpunkt für bildende Künstler entstehen, der zugleich Galerie und Veranstaltungsraum sein soll. Auf die Beine gestellt wird das Projekt von einem Verein, der selbst noch in Gründung ist.

Viele Helmstedter kennen die Schaufenster an der Lindenstraße nahe am Heinrichsplatz als Ausstellungsraum der Firma Spatz, Fachgeschäft für Fernseh- und HiFi-Geräte. Zurzeit richten Petra Schadebrodt und Julia Wally Wagner die leeren Flächen dafür her, um Werbung für ihre Initiative zu machen. Der Verein soll – angelehnt an den eigentlichen Mieter – „Kühne Kunst“ heißen. Partner ist Wolf Graf von Westarp, Verleger und Geschäftsführer der Druckerei.

Forum für professionelle Künstler

Geplant ist, eine Kunst-Galerie in Kombination mit einem Veranstaltungsort und Kreativlabor entstehen zu lassen. „Es geht um Werke von Künstlern, für die bildende Kunst der Haupt-Erwerb ist“, stellt Julia Wally Wagner klar. Die Ideengeberin, selbst von Beruf Künstlerin, möchte einen Raum entwickeln, an dem Kunst und Kultur erlebt, erschaffen und vermittelt werden. Dazu wird sie weitere Künstler aus der Region ins Boot holen, die diesen Ort bespielen.

Was zudem denkbar ist, erläuterte Petra Schadebrodt am Mittwoch bei einem Gespräch vor Ort: „Wir möchten hier Workshops, Fortbildungen und Autorenlesungen in unterschiedlichen Formaten anbieten. Dazu gehören Kunstkurse für Kinder und Jugendliche.“

Drei Ausstellungen pro Jahr

Kernpunkt der Aktivitäten sollen Ausstellungen sein; Julia Wally Wagner kann sich etwa drei pro Jahr vorstellen. Auch wichtig: „Die Werke sollen für die Kunstfreunde in Helmstedt bezahlbar sein.“ Überdies möchte der Verein erreichen, dass die Artothek der Stadt Helmstedt sowie die Bildersammlung des Landkreises wieder ins Bewusstsein rücken, indem Teile davon regelmäßig als Wechselausstellung gezeigt werden.

In frei stehenden Räumen der Druckerei Kühne an der Lindenstraße, Nähe Heinrichsplatz, sind Kunst-Ausstellungen geplant. Foto: Jürgen Paxmann

Aktuell hat Julia Wally Wagner als künstlerische Leiterin das Vorrecht, eine Auswahl ihrer Werke auszustellen. Normalerweise würde sie mit ihren Skulpturen, Objekten und Gemälden bald auf Weihnachtsmärkten vertreten sein. Diese Möglichkeit aber hat ihr die Corona-Pandemie genommen.

Damit die Vision des Vereins Wirklichkeit wird, bedarf es finanzieller Hilfe. Um Eigenmittel zu generieren, ist bereits im Internet unter www.kuehne-kunst.net eine Online-Galerie eingestellt. Überdies sollen Einnahmen über den Verkauf eines Kunstkalenders generiert werden – erhältlich ist er im örtlichen Buchhandel, einsehbar unter www.druckerei-kuehne.de.