Schöninger Eichendorffschule holt Platz 9 im Bundesfinale

Die Schüler der Schöninger Eichendorfschule haben mit ihrer Firma „ Eichendorff Enterprise “ im Bundesschülerfirmen-Wettbewerb 2020 den 9. Platz belegt. Die Preisverleihung fand am Donnerstagnachmittag online statt. Wegen Corona verfolgten nur einige der Hauptschüler am Nachmittag die digitale Siegerehrung per Live-Übertragung im Schulgebäude , der große Rest hatte sich per Internet von zuhause aus zugeschaltet. Als einzige Schule aus Niedersachsen hatte die Eichendorfschule das Finale erreicht.

In zwei Klassenräumen vor digitalen Tafeln verfolgten die Schüler die Preisverleihung. Foto: Markus Brich

Wie die neun weiteren Finalisten in ganz Deutschland fieberten auch die Hauptschüler gespannt der Verkündung ihrer endgültigen Platzierung in zwei Klassenräumen vor digitalen Tafeln entgegen. Daumendrückend mit dabei: Schulleiterin Gabriela Ruhe und Burkhard Nolte , Vorstand Soziales beim Landkreis Helmstedt, in Vertretung von Landrat Gerhard Radeck. Um 16.37 war klar: Das Konzept und die Arbeit des Unternehmens „Eichendorff Enterprise“, das in Handarbeit Saatkugeln herstellt und als „Bienchenretter“ in der Region verkauft , honorierte die Jury mit Platz 9.

Freude über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro

Damit sicherten sich die Jugendlichen ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro , von dem sie zehn Prozent ihrer Partnerschule in Solotschiv in der Ukraine zur Verfügung stellen werden, damit dort Material für Unterricht und Pausen angeschafft werden kann.

Moderiert wurde die Bekanntgabe der Platzierungen unter anderem von Michael Oschmann , Geschäftsführer von Müller Medien, dem Initiator der Initiative Bundesschülerfirmen-Contest (BSC) , und Dagmar Wöhrl , bekannt aus der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ . Einen Sonderpreis zur Digitalisierung verlieh die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, an die Schülerfirma „Samurai-Games“ vom Johanna-Geissmar-Gymnasium in Mannheim. Platz eins im Wettbewerb belegte schließlich die Klara-Oppenheimer-Schule in Würzburg. Sie produziert Zartbitterschokolade, die mit Hanfsamen versetzt wird, und pflanzt für je zwei verkaufte Tafeln in Zusammenarbeit „Plant for the Planet“ einen neuen Baum.

Nach der Bekanntgabe der Platzierung wurden die Eichendorfschüler live in die Übertragung geschaltet. Foto: Markus Brich

„Mit dem 9. Platz unter allen Schülerfirmen in Deutschland habt Ihr ein super Ergebnis erzielt“, beglückwünschte Schulleiterin Ruhe ihre Schützlinge. „Das habt Ihr Euch mit Eurem beeindruckenden Engagement wirklich verdient.“ Großes Lob gab es von ihr auch an das Pädagogen-Team der Schule um die Lehrerinnen Meike Wetterich und Yvonne Kuhn, die die Schülerfirma betreuen. „Traurig ist nur, dass die Schüler durch Corona um das Erlebnis der festlichen Preisverleihung im Wirtschaftsministerium gebracht worden sind“, bedauerte Ruhe. „Normalerweise wäre der gesamte Jahrgang dazu nach Berlin gefahren.“

Burkhard Nolte vom Landkreis Helmstedt freute sich ebenfalls: „ Als einzige Hauptschule und einzige Schule aus Niedersachsen so weit zu kommen, darauf können die Jugendlichen stolz sein. “

Auch beim Norddeutschen Schulpreis sind die Eichendorffschüler vorn dabei

„Etwas weiter vorne wäre mir lieber gewesen“, sagte Schüler Timothy Goos (13) , „aber morgen haben wir ja nochmal eine Preisverleihung, da werden wir besser abschneiden .“ Damit meinte der Eichendorfschüler den Norddeutschen Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum . Auch in diesem Wettbewerb spielen die Schöninger ganz vorne mit und rechnen sich für die Siegerehrung am Freitagvormittag gute Chancen aus.