Positive Nachrichten und Entwarnung zum Wochenende für die Kindertagesstätten Hasenwinkel in Neindorf sowie Sun­stedt : Wie die Stadtverwaltung Königslutter am Freitagmittag mitteilte, sind alle Corona-Testergebnisse der Beschäftigten negativ .

Damit können beide Einrichtungen ab Montag, 16. November, wieder öffnen . Die Kita Hasenwinkel war am Dienstag vorsorglich geschlossen worden, nachdem zwei Mitarbeiterinnen Symptome gezeigt hatten. Erst am Donnerstag war auch ein Verdachtsfall in der Krippe Sun­stedt aufgetreten.

