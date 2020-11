Preise für gleich zwei Schulen aus dem Landkreis Helmstedt

Die virtuelle Preisverleihung verfolgten in der Wichernschule Königslutter (jeweils von links): die Schüler Sam, Laura, Nancy und Kimberly sowie die Lehrkräfte Uta Klose-Blaurock, Petra Oppe und Christoph Pohlmann.

Die Aufregung kurz vor der Preisverleihung am Freitagvormittag war in der Wichernschule Königslutter groß. Natürlich waren Schüler und Lehrkräfte gespannt, welchen Platz ihre Schülergenossenschaft Genusswerkstatt beim Norddeutschen Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum letztlich gemacht hatte. Doch ein wenig sorgte auch die Technik für Aufregung, weil die Übertragung der virtuellen Preisverleihung auf einen großen Bildschirm nicht so richtig wollte.

In einem Klassenraum verfolgten die Schüler Kimberly, Laura, Nancy und Sam zusammen mit den Pädagogen Petra Oppe, Uta Klose-Blaurock und Christoph Pohlmann die Veranstaltung. Bereits da stand schon fest, dass sie auf dem Treppchen gelandet waren – genau wie die Eichendorffschüler aus Schöningen , die erst am Vortag mit ihrer Schülerfirma „Eichendorff Enterprise“ Platz neun beim Bundesschülerfirmenwettbewerb feiern durften. 20 Schülerfirmen hatten sich beworben Zugeschaltet waren noch zwei weitere Schülerfirmen des Internatsgymnasiums Louisenlund bei Güby in Schleswig-Holstein sowie der Kooperativen Gesamtschule Elbmarschenschule aus Dochtersen. Damit war klar, dass ein Platz doppelt vergeben war. Bevor die Schulen ihre Projekte selbst vorstellten, machten die Laudatoren der Wirtschaftsjunioren Hanseraum deutlich, worauf es ihnen ankam. Prämiert werden sollten Schulen, die Wirtschaftswissen auf innovative Weise vermitteln . Die Schülerfirmen böten berufliche Orientierung und helfen so beim Übergang von Schule in den beruflichen Alltag. Insgesamt 20 Schülerfirmen aus ganz Norddeutschland hatten sich in diesem Jahr beworben, vier kamen ins Finale – wer hatte wohl gewonnen? Schülerfirmen stellen sich vor Bevor die Reihenfolge verkündet wurde, stellten alle ihre Projekte selbst vor. Acht Abteilungen mit insgesamt fast 100 beteiligten Schülern zählt die Firma der Elbmarschenschule . Sie fertigen unter anderem Schmuck, Taschen oder Möbel, die sie auf Märkten oder im eigenen Schulladen verkaufen. Internationaler geht es in Louisenlund zu. Mit Kaffeeverkauf unterstützen sie eine Schule in Ruanda. Dort haben sie eine Partnerplantage, dessen Kaffee sie an der Schule selbst rösten und verkaufen. Von der Bohne bis zum Prozess begleiten sie alles, auch mit Besuchen in Ruanda. Jährlich spendeten sie 15.000 Euro . Für die Wichernschule berichtete Koordinatorin Petra Oppe von der Genusswerkstatt. Und der Gewinner ist… Marmeladen, Chutneys oder Suppen sind nur ein Teil ihrer selbsthergestellten Produkte, die die Schüler im eigenen Laden oder auch auf Märkten und Veranstaltungen verkaufen. Eigene Kochbücher haben sie ebenfalls herausgebracht. Für die Eichendorffschule stellten die Schüler Timothy Goos und Albenita Sefaj ihre Idee der selbsthergestellten Saatkugeln vor. Und der Gewinner ist: Das Projekt vom Louisenlund hatte die Jury überzeugt. Der erste Platz geht mit einem Preisgeld von 2000 Euro einher. Doch gleich danach konnten sich die Schöninger über den zweiten Platz und 1000 Euro Preisgeld freuen. Somit kamen die Königslutteraner zusammen mit der Elbmarschenschule auf den dritten Platz. Für sie gibt es jeweils 500 Euro. Ein Erfolg für alle und vor allem für gleich zwei Schülerfirmen aus dem Landkreis Helmstedt .