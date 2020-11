Auch in den wahrlich schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie darf das Gedenken und Erinnern an die Opfer von Krieg und Verbrechen, Terror und Verfolgung nicht ausbleiben.

Stellvertretend für all die Menschen, die sonst in den Städten und Dörfern unseres Landkreises an Veranstaltungen zum Volkstrauertag teilnehmen, legten am Samstag auf dem Helmstedter Ehrenfriedhof in einer stillen, nicht-öffentlichen Zeremonie Landrat Gerhard Radeck, der Helmstedter Bürgermeister Wittich Schobert, Pröpstin Katja Witte-Knoblauch, André Lindner vom Kreisverband der Deutschen Kriegsgräberfürsorge und Heinrich-Sven Neddermeier vom Reservistenverband Kreisgruppe Südheide Kränze am großen Ehrenmal auf dem Ehrenfriedhof nieder. Andreas Klein aus dem Posaunenchor der Kirchengemeinde St. Stephani spielte dazu auf der Trompete „Der gute Kamerad".

Zeremonie als Zeichen der Hoffnung

Allen Beteiligten der kleinen, aber trotzdem würdevollen und nachdenklich stimmenden Zeremonie war es ein Anliegen, das Erinnern an Opfer von Krieg und Gewalt in dieser Form durchzuführen, eben auch als Zeichen der Hoffnung unter den aktuell geltenden Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen. „Wir versammeln uns hier stellvertretend für unsere Mitmenschen und heben damit die Bedeutung des Volkstrauertages hervor", betonte Schobert eingangs.