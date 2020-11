Gedenkstätten, Ehren- oder Mahnmale zu restaurieren oder gar zu erweitern, ist oft ein mühevolles organisatorisches Ansinnen. In Lehre ist es nun dem Ortsrat gelungen, das große Ehrenmal an der Kirche zu sanieren und sogar mit einer neuen Erinnerungstafel zu versehen.

Weshalb Ehren- oder Mahnmale, mit denen an Opfer von Krieg und Gewalt erinnert wird, gerade auch für unsere heutige Gesellschaft eine hohe Bedeutung haben, erklärte der Lehr'sche Ortsbürgermeister Heinrich Köther am Sonntag, dem Volkstrauertag, bei einer Kranzniederlegung: „Gerade bei uns schwindet die Erinnerung an den Krieg und dessen Opfer, viele verlieren langsam den Bezug dazu. Doch wir müssen immer wieder daran erinnern, welche Folgen es hat, wenn Hass und Gewalt eine Gesellschaft dominieren."

Bisher wurde namentlich an die Opfer der beiden Weltkriege erweitern

So hatte dann auch der Ortsrat entschieden, das Ehrenmal zu erweitern. Bisher wurde an der Gedenkstätte an die Einwohner namentlich erinnert, die in den beiden Weltkriegen zu Tode kamen. Auf der neu angebrachten Gedenktafel steht nun: „Gedenkt der Opfer von Gewalt und Krieg, Flucht und Vertreibung. Lebt für Frieden, Freiheit und Demokratie."

Frieden an sich, auch gesellschaftlicher, sei ein zerbrechliches Gut, für das wir uns immer wieder aufs Neue einsetzen müssten, ebenso wie für die demokratischen Grundprinzipien.

Gedenkstein für Opfer von Zwangsarbeit in der Heeresmunitionsanstalt soll 2021 aufgearbeitet werden

Erfreut zeigte sich Ortsbürgermeister Köther über die Bereitschaft aus der Einwohnerschaft, die Aufarbeitung und Erweiterung des Ehrenmals zu unterstützen. „Es gab etliche Spenden von Bürgern, auch der Kulturverein Lehre hat sich mit einer ordentlichen Summe beteiligt", informierte Köther. Je zur Hälfte seien die Gesamtkosten durch Spenden und aus Ortsratsmitteln beglichen worden.

Im kommenden Jahr soll nun auch noch der auf dem Friedhof in Lehre stehende Gedenkstein für Opfer von Zwangsarbeit in der Heeresmunitionsanstalt (Muna) aus den Jahren 1942 bis 1945 aufgearbeitet werden.