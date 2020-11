Schöninger Schüler pflanzen 4000 neue Bäume und Sträucher

Mehr als 4000 Bäume und Sträucher pflanzten in der vergangenen Woche rund 300 Schülerinnen und Schüler des Schöninger Gymnasiums Anna-Sophianeum nahe dem Forschungsmuseum. Beteiligt waren die 5., 6. und 7. Klassen sowie die 12. Jahrgangsstufe der Schule. „Nach einer Vervierfachung der Schulwaldfläche im Sommer 2020 ( wir berichteten ) wurde nun zur besten Baumpflanzzeit im November die neue Fläche erstaufgeforstet“, teilte Elisabeth Hüsing, Direktorin der Stiftung Zukunft Wald , mit.

Mehr als 4000 Bäume und Sträucher pflanzten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Anna-Sophianeum nahe dem Forschungsmuseum. Foto: Jan Kiehne, Gymnasium Anna Sophianeum

Nach Abstimmung eines aufwendigen Hygienekonzeptes für diese Schulaktion mit dem Krisenstab des Landkreises Helmstedt, durften nun viele neue von mehr als 30 verschiedenen Baum- und Straucharten gepflanzt werden. Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer der Stiftung Zukunft Wald sowie Auszubildende und Meister aus dem Forstamt Wolfenbüttel der Niedersächsischen Landesforsten leiteten die Schüler dabei an.

Setzlinge werden „in den Boden gestreichelt“

„Damit die Jugendlichen die Baumsetzlinge forstfachlich richtig in den Boden ,streicheln’ konnten, waren die Mitglieder der Schulwald-AG zuvor als Pflanz-Scouts ausgebildet worden. So konnten sie dann mit tatkräftiger Unterstützung der Azubis ihre Mitschüler einweisen und gemeinsam den neuen Schulwald pflanzen“, berichtete Elisabeth Hüsing.

Ein gutes Team: Pflanz-Scout Lotti (links) mit ihrem Helfer, dem Azubi Alex Heine. Foto: Jan Kiehne, Gymnasium Anna Sophianeum

„Es hat riesigen Spaß gemacht, bei der Pflanzaktion mitzumachen, und es war total interessant. Mein Azubi Alex, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war total lustig“, sagte Pflanz-Scout Lotti, Schülerin der Klasse 6a. Und auch Alex Heine, 3. Lehrjahr in der Ausbildung zum Forstwirt, bestätigte: „Es macht Spaß, Gleichaltrigen einen Einblick in die Forstwirtschaft zu geben und mit ihnen zusammen neuen Wald in unserer Region für unsere Zukunft zu schaffen.“

Ulrike Anspach-Wolf , Biologielehrerin am Anna-Sophianeum und Leiterin der Pflanzaktion, erklärte: „Wir vom Gymnasium Anna-Sophianeum sind hier getreu dem Motto ,Pflanzt nicht Worte, sondern Bäume!’ tätig und leisten unseren Beitrag zu mehr Umwelt- und Naturschutz sowie für den Erhalt und die Förderung der natürlichen Lebensräume für Tiere und Pflanzen.“

Sponsoren unterstützten die Pflanzaktion

Mit zusätzlichen Unterrichtseinheiten zum Thema Wald und Klimawandel begleiteten zusätzlich Waldpädagogen die beiden Pflanztage im älteren Schulwaldteil.

Die Pflanzaktion wurde von der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung gefördert, die Schöninger Vollkornbäckerei Satorius spendete ein Teil der Brötchen zur Stärkung der Teilnehmer und die Braunschweiger Landessparkasse sponserte in Kooperation mit BS Energy die mehr als 4000 Baumsetzlinge.