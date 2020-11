Helmstedt. Die Feuerwehr befreite am Mittwochabend eine Person, die an der Müllverbrennungsanlage abgestürzt war und leicht verletzt wurde.

Person am Helmstedter Kraftwerk Buschhaus abgestürzt

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend eine Person befreit, die in der Müllverbrennungsanlage Buschhaus im Stadtteil Büddenstedt in einen Teil einer Anlage gestürzt war. Als die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr eintraf, öffneten Mitarbeiter eine Revisionsklappe. Nach Auskunft der Feuerwehr war die Person dort etwa fünf bis sieben Meter tief gestürzt und ansprechbar. Feuerwehr und Betriebspersonal befreiten die Person und übergaben sie dem Rettungsdienst.

Keine schweren Verletzungen

Nach ersten Einschätzungen wurde die Person nicht schwer verletzt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Helnstedt, Büddenstedt, Offleben udn Reinsdorf-Hohnsleben unter der Leitung von Sven Goldmann.