Von Helmstedt aktuell gibt es aktuell wenig zu berichten. Außer der wohl kaum überraschenden Nachricht, dass der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt ist. So steht es auf der Webseite des Stadtmarketingvereins, und das bestätigt auf unsere Nachfrage Geschäftsführerin Kerstin Pflaum.

Auch die für den 18. November anberaumte Jahresversammlung wurde aus Schutz vor der Corona-Gefahr gestrichen. Damit hat der erst im vorigen Jahr neu gewählte Vorstand keine Gelegenheit, sich mit der Umsetzung neuer Ideen der Öffentlichkeit zu präsentieren: Wie auch? Großveranstaltungen wie Stadtfeste und -märkte durften nicht stattfinden. Einzig den Karnevalsumzug am 22. Februar durfte sich die neue Führungsriege ans Revers heften.

Hoffen auf eine Mini-Lösung

Gleichwohl werfen die ehrenamtlich Engagierten und zwei hauptamtlich Beschäftigten die Flinte nichts ins Korn. Kerstin Pflaum verrät: „Wir hoffen und kämpfen immer noch dafür, dass wir zumindest ein paar vereinzelte Stände auf dem Marktplatz unter Einhaltung aller Coronaauflagen platzieren können. Aber auch hier wird uns vor dem 1. Dezember keine Genehmigung erteilt; wir hängen in der Warteschlaufe.“

Es gab auch weitere Ideen, so etwas wie Adventszauber zu entfachen. „Ich hatte auch angefragt, ob zumindest ein klitzekleiner Posaunenchor vielleicht vom Hausmannsturm runter an den Adventssamstagen spielen darf. Leider wurde das nicht gestattet“, berichtet die Angestellte des Stadtmarketings.

Karussell auf der Wunschliste

Pflaum: „Gern würde ich – natürlich auch für die Schausteller und Innenstadthändler, besonders aber für die Kinder dieser Stadt – ein Karussell sowie Stände mit Schmalzkuchen und Mandeln auf dem Marktplatz platzieren wollen. Leider geht es momentan nicht nach Wünschen, sondern nach Auflagen, und wie uns was erlaubt wird. Alle, auch die Ordnungsbehörden, warten auf das, was es an neuen Ansagen von der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten-Konferenz an diesem Mittwoch gibt.

Diesen Lichterglanz wird es auf dem Helmstedter Marktplatz nicht geben. Das Bild zeigt ein Motiv von der Weihnachtsmarkt-Eröffnung im vergangenen Jahr. Foto: Michael Strohmann

Bleiben Weihnachtsbaum und -beleuchtung: Benjamin Linzel, Vorsitzender von Helmstedt aktuell und Inhaber eines Elektrogeschäfts, hat bereits die Lichterketten in der Fußgängerzone installiert. Sie werden stets nach Totensonntag angeschaltet, genauso wie die Beleuchtung der große Tanne auf dem Marktplatz.

Feuerschalen in Büddenstedt

Wie es vielleicht gehen kann, trotz aller Einschränkungen Vorfreude auf das Weihnachtsfest 2020 zu wecken, zeigt eine Idee des Büddenstedter Bürgermeisters Dirk Zogbaum. Er hat am Montag folgende Gedanken und einen Vorschlag öffentlich gemacht: „Die bevorstehende Adventszeit und das Weihnachtsfest werden anders werden: stiller, ruhiger, aber auch ohne Hetzerei von Termin zu Termin.“

Und weiter: Zogbaum ermuntert die Büddenstedter, an jedem Adventssonntag um 18 Uhr eine Feuerschale sicher vor dem eigenen Grundstück aufzustellen und sich vielleicht mit einem Kakao oder Glühwein im erlaubten Kreis am Feuer zu wärmen. „Wenn der Nachbar von rechts oder links und vielleicht noch der von gegenüber das ebenso tut, können wir Gemeinschaft auch mit Abstand spüren. Mir ist bewusst, dass das nur ein kleiner Ersatz für den beliebten ausgefallenen Lebendigen Adventskalender sein kann. Aber gemeinsam senden wir ein kleines Licht in die Welt.“