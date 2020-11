Ochsendorfer verteilte tonnenweise Milchprodukte nach Lkw-Unfall

Thomas Winterboer sitzt in der Zentrale seiner Werkstatt in Ochsendorf. Hier trudeln die Aufträge zum Abschleppen von Unfallfahrzeugen ein. Auf dem Bildschirm: ein Bild des Müllermilch-Lkws kurz nach dem Unfall im Juli. Tausende Milchprodukte aus diesem Lkw drohten, vernichtet zu werden. Winterboer kümmerte sich darum, dass die Produkte stattdessen an Tafeln und Vereine gingen.

Thomas Winterboer sitzt im Büro seiner Werkstatt in Ochsendorf, klickt am PC durch die Fotos des A2-Unfalls an jenem Juli-Tag und spielt die Videoaufnahme der Lkw-Dashcam ab: Zu sehen ist, wie ein Lastwagen einem anderen gleichmäßig hinterherfährt, im nächsten Moment aber rumst es heftig. Zurückbleiben werden zwei verletzte Fahrer mit viel Glück – und etwa 16 Tonnen Milchprodukte, die im Auflieger des hinteren Lkw lagern.

„Pudding, Joghurts, Milchdrinks – in allen erdenklichen Sorten. Man kann sich die Masse gar nicht vorstellen", sagt Winterboer. Der 60-jährige Abschleppunternehmer ist an jenem Vormittag derjenige, der zwei der drei beteiligten Lastwagen abschleppt. „Als ich ankam, standen allerdings die Türen des Kühllasters sperrangelweit offen. Ich habe gesagt: ‚Kinder, das ist ein Kühlzug, Klappen zu!'" Müller-Unternehmen willigt Idee von Winterboer ein Die Müller-Molkerei, denen die Ware gehörte und die nahe Augsburg sitzt, entschied sich, die Produkte angesichts des Aufwands nicht zurückzuholen. Als Winterboer dies vom Havariekommissar erfuhr, ließ er sich die Telefonnummer aushändigen und rief selbst bei Müller-Milch an: „Es hätte mir in der Seele wehgetan, zu wissen, dass diese ganzen 16 Tonnen entsorgt werden würden. Dann habe ich gesagt: Warum es nicht den Tafeln, Altenheimen und Kindergärten geben? Die haben während der Pandemie einige Probleme." Die Verantwortlichen bei Müller-Milch gingen schnell und fast ohne Kompromiss auf den Vorschlag ein, betont Winterboer – er musste lediglich kaputte Ware, immerhin ein etwa fünf Kubikmeter großer Müllcontainer, wegschmeißen. Und auch die Spedition spielte mit, überließ dem gebürtigen Gifhorner den Auflieger für einige Zeit. Abschleppunternehmer räumt Kühltransporter mehrere Tage lang aus So räumte Winterboer, der den Kühltransporter vor seiner Werkstatt parkte, mithilfe von Arbeitskollegen und Familie drei Tage lang aus – und überließ die Joghurts und Milchdrinks unter anderem der Helmstedter Tafel, dem Pflegeheim in Beienrode, dem Mehrgenerationenhaus in Wolfsburg. „Manchen haben wir dreimal das Auto vollgeschmissen – das war so viel, wo sollte man damit hin?", sagt Winterboer. „Was ich aber gut finde: Alle Einrichtungen haben wirklich nur so viel mitgenommen, wie sie auch wirklich noch ins Tiefkühlhaus kriegten." Auch die Feuerwehr erhielt einige Paletten Joghurtbecher, nachdem sie den Transporter mit dem C-Rohr sauber spritzten, erzählt der 60-Jährige. Seit fast 30 Jahren tätig in der Branche – zuvor als Matrose weltweit unterwegs Nachdem Winterboers Aktion publik wurde, gab es viele Reaktionen – und auch den Kandidatenvorschlag. „Es war ja auch eine geile Sache", scherzt der gelernte Matrose mit kehlig-kratzigem Lachen. „Aber was für eine Heldentat? Ich arbeite einfach nur." In seiner Werkstatt offiziell neun Stunden, als Abschlepper allerdings rund um die Uhr – und das seit fast 30 Jahren. „Manche Unfälle vergisst man nicht", sagt Winterboer, nach schlimmen oder ähnlichen Erlebnissen befragt – verunglückte Familien, umgekippte Hühnertransporter, all das hat er bereits erlebt. Diesen Einsatz im Juli wird er wohl auch in Erinnerung behalten – aus guten Gründen. „Und das Schlimme eigentlich: Ich habe nie zuvor Müller-Produkte gekauft."