Graslebener Schneeleoparden brauchen ein eigenes Gehege

Das Artenschutzzentrum in Grasleben will ein Gehege für Schneeleoparden bauen. Daran können sich Menschen sozusagen als Grundstückspaten beteiligen.

Wer das Artenschutzzentrum in Grasleben betritt, begibt sich in eine eigene kleine Welt, in der Geparden, Servale, Nebelparder, Ozelots und Schneeleoparden den Ton angeben. Noch wird kräftig gebaut, aber das Zentrum hat seinen Betrieb inzwischen aufgenommen und beherbergt bereits einige Tiere, darunter drei Schneeleoparden . Die sollen möglichst bald ein eigenes großes Gehege bekommen. „Man sagt etwa 100 Quadratmeter pro Pärchen“, erklärte der Geschäftsführer des Zentrums, Tobias Froböse , bei einem Lokaltermin. Graslebens Bürgermeisterin Veronika Koch und Samtgemeindebürgermeister Gero Janze waren gekommen, um Teil einer Weihnachtsaktion zu werden: Sie kauften ein kleines Stück der künftigen Gehegefläche und wurden so zu echten Artenschützern .

Ein Schneeleopardenpärchen braucht 100 Quadratmeter Die 100 Quadratmeter pro Schneeleopardenpärchen lassen sich, so erläuterte Froböse, nicht einfach so umsetzen, denn in der Natur treffen sich die Tiere lediglich zur Paarungszeit. Die Tiere des Artenschutzzentrums sind bereits in Gefangenschaft geboren, also nicht der Natur entnommen. „Das ist ganz wichtig, denn es geht ja darum, den Fortbestand der Arten zu sichern“, so Froböse. Dafür arbeitet das Zentrum mit verschiedenen zoologischen Einrichtungen zusammen. Tiere werden zugeteilt. Weihnachtsaktion soll Bau des Geheges in Grasleben unterstützen Die Weihnachtsaktion soll helfen, das Gehege für die drei im Zentrum lebenden Schneeleoparden bald schon bauen zu können. An einem Zaun haben Froböse und seine Buchhalterin Alexandra Drick einen Lageplan aufgehängt. Wer sich für eine Schneeleoparden-Box interessiert, das ist sozusagen der Beweis für den persönlichen Anteil, darf sich auf diesem Plan seine Parzelle mit einer Tatze sichern. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.artenschutzzentrum-grasleben.de .