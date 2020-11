Defizitärer Haushalt in Grasleben ist beschlossen

Sie saßen der Pandemie-Auflagen wegen wie Schüler vor ihrem Lehrer, die Mitglieder des Samtgemeinderates Grasleben . Am Montagabend segnete das Gremium den defizitären Haushalt für das kommende Jahr ab. Eine Diskussion gab es dazu nicht, lediglich die Erkenntnis, dass die Samtgemeinde eigentlich kein Geld hat, um es auszugeben.

Ein echtes Problem, denn da ist das ehrgeizige Projekt Freizeitbad . Für dessen Sanierung und Neugestaltung hat der Bund 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt – mit einem kleinen Haken: Die Samtgemeinde braucht dafür rund 360.000 Euro Eigenanteil . Und so diskutierte das Gremium über die Umsetzung des Projekts, in der Hoffnung, zumindest darauf Einfluss nehmen zu können.

Graslebens Ergebnishaushalt ist weiter unausgeglichen

Zum Haushalt: Graslebens Kämmerer Kai-Stephan Schulz machte es ziemlich kurz. „Der Ergebnishaushalt ist weiter unausgeglichen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf rund 920.000 Euro “, sagte er nüchtern und stellte dem Rat ein paar Eckdaten vor, etwa diesen: 2,8644 Millionen Euro Einnahmen stehen 3,7844 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber, macht ein Minus von 919.900 Euro . Besserung ist demnach nicht in Sicht, im Gegenteil. Die Prognosen sind düster. Demnach bleibt die Samtgemeinde finanziell dauerhaft nicht leistungsfähig. Und weil schlichtweg das Fundament für Überschüsse fehlt, sieht Schulz auch keine Hoffnung auf einen perspektivischen Ausgleich.

Bei aller Not: Grasleben investiert trotzdem, zum Beispiel in die Feuerwehren . 210.000 Euro sind als zweite Rate für ein Fahrzeug der Feuerwehr Mariental vorgesehen, 450.000 Euro sollen in das Feuerwehrgerätehaus Grasleben fließen. Und weitere 50.900 Euro stehen für die Feuerwehr-Ausrüstung im Haushalt. Damit entfallen auf die Wehren laut Plan mehr als die Hälfte der Investitionen für das kommende Jahr. Den größten Anteil des Restes nimmt der Eigenanteil für die Sanierung des Freibades ein: 362.700 Euro tauchen da im Haushalt auf.

Samtgemeinde kann sich Eigenanteil eigentlich nicht leisten

Um eben diesen Anteil ging es in der Sitzung besonders. Denn eigentlich könnte sich die Samtgemeinde den nicht leisten, wie etwa Sebastian Werner erklärte. Darum suchte er nach Wegen, ihn zu senken, etwa durch Streichungen am Konzept . Doch das dürfte kaum mehr möglich sein, wie Sachbearbeiterin Doreen Voigtländer erklärte, denn auf der einen Seite drängt die Zeit, auf der anderen ist das Konzept nicht neu, sondern lange schon politischer Wille . Die aktuelle Version berücksichtigt mögliche Preissteigerungen in Gewerken und Material. Die Fördersumme von 1,6 Millionen Euro basiert auf den im Konzept errechneten Gesamtkosten von rund 1,9 Millionen Euro. Würde man nun am Konzept kürzen, gäbe es entsprechend weniger Geld.

Am Ende beschloss das Gremium bei einer Enthaltung, den Förderantrag zu stellen. Bis das Bad tatsächlich eine Frischzellenkur bekommt, vergehen wohl noch Jahre. 2024 könnte es soweit sein.