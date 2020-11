Feuerwehrgebühren: Ortsrat Hoiersdorf äußert Bedenken

Die Regelung zur Abrechnung von Brand- und Sicherheitswachen in der neuen Feuerwehrgebührensatzung , die der Rat der Stadt Schöningen in einer Woche beschließen soll, bereitet den Mitgliedern des Ortsrates Hoiersdorf Bauchschmerzen. In seiner Sitzung am Mittwochabend beauftragte das Gremium Bürgermeister Malte Schneider, diesen Passus noch einmal zu überdenken .

Zwar sieht eine Sonderregelung der neuen Satzung bereits vor, nur 30 Prozent der tatsächlich anfallenden Personaleinsatzkosten den Veranstaltern in Rechnung zu stellen, doch auch dies, so die Sorge im Ortsrat, könnte Vereine oder andere Ausrichter finanziell überfordern und dazu führen, dass Veranstaltungen gar nicht erst stattfinden. Neben kleineren Bühnenveranstaltungen sah Ortsratsmitglied Jan Waldheim beispielsweise Volksfeste in Gefahr .

Neujahrsempfang im Palas als Beispielrechnung

Was auf Veranstalter zukommen würde, verdeutlicht die Verwaltungsvorlage am Beispiel eines Neujahrsempfangs im Palas: Eine fünfstündige Brandwache von zwei Feuerwehrleuten verursacht nach der neuen Gebührenordnung tatsächliche Kosten in Höhe von 896 Euro . Unter Berücksichtigung der Sonderregelung würden dem Veranstalter jedoch nur 269 Euro in Rechnung gestellt werden.

Der Ortsrat Hoiersdorf tagte unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln im Feuerwehrhaus. Foto: Markus Brich

Die bestehende Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der freiwilligen Feuerwehr außerhalb ihrer Pflichtaufgaben stammt aus dem Jahr 1997 und wurde zuletzt bei der Euro-Einführung 2001 angepasst. Fraktionsübergreifend wurde die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren seitens der Kommunalpolitik mehrfach aufgefordert, die Gebührensätze auf Basis betriebswirtschaftlicher Grundsätze neu zu kalkulieren. Auch vor dem Hintergrund, dem defizitären Haushalt der Stadt mehr Einnahmen zu verschaffen.

Laut bisheriger Satzung wurde für jede Einsatzkraft der tatsächlich entstandene Verdienstausfall berechnet. Sofern der nicht eintrat, wurden je angefangene halbe Stunde 10 Euro in Rechnung gestellt. Die neue Kalkulation sieht nun pro eingesetzter Person je halbe Stunde 44,82 Euro vor. Sicherheitswachen wurden bisher pauschal mit 25 Euro berechnet, die neue Satzung sieht jetzt pro Person 13,45 Euro je halbe Stunde vor.

Neue Gebührensätze wurden in Video-Konferenz erläutert

„Berechnet wurde die neue Gebührenkalkulation von einer Fachfirma“, erläuterte Bürgermeister Schneider im Ortsrat. Allen interessierten Ratsmitgliedern habe ein Mitarbeiter dieses Unternehmens in einer Video-Konferenz die neuen Gebührensätze vorgestellt und dazu Rede und Antwort gestanden. „Die neue Satzung führt dazu, dass für alle Einsätze der Feuerwehr, die nicht zu ihren Pflichtaufgaben zählen, Gebühren erhoben werden.“ Insgesamt sei davon laut Schneider nur ein kleiner Teil aller Einsätze der Feuerwehr betroffen und „in den meisten Fällen, in denen die Gebührenpflicht zum Tragen kommt“, so Schneider weiter, „werden Versicherungen die Empfänger der Rechnungen sein“. Mit den signifikant höheren Gebührensätzen in der Neukalkulation seien die tatsächlich anfallenden Kosten angemessen abgedeckt, argumentierte der Bürgermeister, so dass die Stadt die Hoffnung habe, das Feuerwehr-Budget entlasten zu können.