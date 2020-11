Helmstedter Firma Till beliefert Weltmarkt mit Hydraulik

Helmstedt. Unternehmer Dymke erklärt, wie es funktioniert, einen mittelständischen Betrieb in schweren Zeiten auf Kurs zu halten.

Sein siebentes Lebensjahrzehnt hat Gerd-Dieter Dymke gerade vollendet. Doch vom beruflichen Ruhestand will der langjährige Geschäftsführer des Helmstedter Unternehmens Günter Till GmbH & Co. KG nichts wissen. „Solange ich noch gebraucht und gehört werde, werde ich mich einbringen“, stellte Gerd-Dieter Dymke in einem Gespräch mit unserer Zeitung fest. Gesellschafter der Till GmbH ist er gemeinsam mit Ehefrau Michaela Till-Dymke ohnehin.

Im Jahr 1992 ist Gerd-Dieter Dymke in das Unternehmen eingetreten, vor einem Jahr hat er sich aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen (wir berichteten). Aber Dymke ist eben mit Herzblut dem im Jahr 1962 von Günter Till in Schöningen gegründeten Unternehmen verbunden. Und in den vergangenen drei Jahrzehnten hat er die Entwicklung des Unternehmens hin zu einem weltweit agierenden Anbieter hydraulischer Präzisionsmechanik maßgeblich geprägt. Rasanter Wandel „Dabei hat es im Verlauf der Jahre schon erhebliche Veränderungen gegeben – in der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte, aber auch die Geschäfts- und Marktbedingungen von heute sind mit denen von vor 30 Jahren nicht mehr zu vergleichen“, berichtete Dymke. Im Gespräch mit dem bodenständig wirkenden 70-Jährigen fallen immer wieder Begriffe wie Wertschätzung, persönliche Kontakte, Transparenz, Verlässlichkeit und Mut. Genau diesen hat Dymke gleich zu Beginn seiner Till-Karriere bewiesen, in dem er der Digitalisierung im Unternehmen einen deutlichen Schub gab – trotz ungewisser Erfolgsaussichten. Partner in den USA „Als kleines mittelständischen Unternehmen muss man immer ein bisschen innovativer und schneller als die Konkurrenz sein, um dauerhaft im Markt bestehen zu können“, erklärte Dymke, der seinerzeit auf die sogenannte CAD-Technik setzte. „Wir waren dadurch einfach in der Entwicklung unserer Produkte flexibler und schneller als manch Mitbewerber“, erinnert sich Dymke. So gelang es schließlich auch den amerikanischen Konzern Caterpillar, Weltmarktführer im Bereich Baumaschinen, als Kunden zu gewinnen. Gerd-Dieter Dymke ist noch beratend und als Gesellschafter des Unternehmens tätig. Foto: Dirk Fochler Solch‘ eine Geschäftsbeziehung zwischen vermeintlich ungleichen Partnern lässt sich – da ist sich Gerd-Dieter Dymke sicher – nur durch persönliche Kontakte und den direkten Dialog als für beide Seiten gedeihliche und nachhaltig wirkende Partnerschaft entwickeln. „Angebotsabgabe und Vertragsabschlüsse werden heute unpersönlich über Internet-Plattformen abgewickelt. Da ist für mich der Spaßfaktor arg reduziert, das Herzblut fehlt“, urteilte Dymke. Was wirklich zählt Gibt es keine direkten persönlichen Kontakte, kann auch das Bauchgefühl, das bei Gerd-Dieter Dymke auch oft als Entscheidungshilfe sowohl bei Geschäftsanbahnungen als auch bei der Personalauswahl zum Einsatz kommt, nicht helfen. Und die „Chemie“ muss passen bei der Till GmbH. „Teamwork steht im Vordergrund. Personell sind wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen gut aufgestellt, auch unser technisches Equipment ist gut“, sieht Gerd-Dieter Dymke prinzipiell auch weiterhin gute Marktchancen für sein Unternehmen. Sorgen bereitet – kein Wunder – die Corona-Krise mit deutlichen Umsatzrückgängen und auch Kurzarbeit im Sommer. Dymke: „Mir fehlt für den Weg aus der Krise eine zumindest mittelfristige Perspektive, um Planungssicherheit zu erlangen. Diese Unsicherheit beeinträchtigt die Auftragsvergabe von Unternehmen maßgeblich, das trifft auch uns hart.“