Kita Wendhausen wegen eines Corona-Falls geschlossen

Die Kita Mühlennest in Wendhausen ist wegen eines Corona-Falls geschlossen.

Wendhausen. In der Kita Mühlennest in Wendhausen gibt es einen Corona-Fall. Die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen.

Die Kindertagesstätte Mühlennest in Wendhausen bleibt ab sofort bis voraussichtlich 6. Dezember geschlossen. Hintergrund ist ein Corona-Fall. Das teilte die Gemeinde Lehre jetzt mit.

Das Kita-Team der Gemeinde habe die Eltern bereits informiert, das Gesundheitsamt setze sich mit allen potentiellen Kontaktpersonen in Verbindung, um weitere Maßnahmen abzuklären. Die Gemeinde stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landkreises.

Gemeinde bittet für die Schließung um Verständnis

„Wir hoffen sehr, dass sich der Virus nicht weiter verbreitet und die Erkrankten schnell wieder genesen“, wird Gemeindebürgermeister Andreas Busch zitiert. Für die sofortige Schließung bitte er um Verständnis.

Es gibt eine Hotline für betroffene Familien

Für die betroffenen Familien hat die Gemeinde unter (05308) 699222 eine Telefon-Hotline eingerichtet. Diese ist am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr zu erreichen. Ab Donnerstag sei Nicole Behlendorf ab 7 Uhr unter (05308) 69943 , außerdem per E-Mail an kita@gemeinde-lehre.de zu erreichen.

