Der Bau-, Umwelt- und Entwicklungsaussschuss der Gemeinde Danndorf tagte am Donnerstagabend im Ratssaal des Velpker Rathauses. Dorthin war die Sitzung wegen ihres explosiven Potenzials verlegt worden. Auf der Tagesordnung stand das Straßenkataster für die Gemeinde.

Dieses rief die Bürgerinitiative „Danndorf.Strabs.nein.danke“ auf den Plan. Gutachter Christoph Bienmüller stellte die Ergebnisse der Untersuchung sowie Empfehlungen vor. Mitglieder der BI düpierten ihn, indem sie ihn mit vermeintlichen Fehlern konfrontierten, sich seiner Erklärung aber verweigerten.

Gutachten basiert auf Sichtprüfung aller Danndorfer Straßen

Das Gutachten ist Teil des Straßenkatasters. Es basiert auf Sichtprüfung, also Abschreiten und Begutachtung des Ist-Zustandes aller Straßen, auf deren Alter, vereinzelt auf vorhandenen Ergebnissen von Bohrkernuntersuchungen , die lokale Einordnung und Bedeutung der Straßen für den Verkehr in Bezug auf deren Belastung. Das Ergebnis: Bienmüller bescheinigte der Gemeinde Danndorf enormen Handlungsbedarf und sprach sich für die Untersuchung des Unterbaus verschiedener Straßen mittels Bohrkern aus. 17 Straßen landeten in der schlechtesten Zustandsklasse 8 .

Bürgerinitiative wirft Gutachter falsche Einordnung von Straßen vor

Was folgte, glich einem Verhör . Vertreter der BI warfen dem Gutachter eine falsche Einordnung von Straßen vor, etwa was deren Belastung in Tonnen pro Jahr betrifft. Die Sanierungsbedürftigkeit mancher Straße bezweifelten sie ebenso wie die angewandte Methodik . Das Thema beschäftigt die Politik weiter. An diesem Abend ging es um reine Information.