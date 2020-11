Eines muss man den Ladeninhabern und deren Beschäftigten in der Helmstedter Fußgängerzone lassen: Sie halten wacker die Stellung und warten geduldig auf Kundschaft. Es ist Samstag Mittag, es ist ruhig und wird immer ruhiger.

Um 13 Uhr schließen bereits die ersten Geschäfte wieder, die letzten ziehen peu a peu am späten Nachmittag nach. Am Abend, zur besten Ausgehzeit, sind es allenfalls noch die Imbissbetreiber, die Licht anhaben. Ihre Tische und Stühle sind selbstverständlich leer.

Corona und die Folgen

Eine Bilanz des Kaufverhaltens und -aufkommens zu ziehen, ist auch in normalen Zeiten schwer. Doch eines ist zum Auftakt der Adventszeit auf den ersten Blick zu erkennen: Vom Umsatz vergangener Jahre können Händler und Dienstleister allenfalls träumen. Zu tief ist der Einschnitt, den das Corona-Virus in das öffentliche Leben fräst.

Lichtblicke sind die weihnachtliche Dekoration, das Blinken der LED-Kerzen in den Fenstern, an den Fassaden, das Leuchten der Kinderaugen, wenn plötzlich um 15.15 Uhr die Lichterketten von Helmstedt aktuell angehen.

Es fehlt der Weihnachtsmarkt

Was fehlt, ist der Duft von Glühwein, Bratwurst oder Schmalzkuchen. Keine Musik, kein Lachen, kein Geräusche, die auf geschäftiges Treiben schließen lassen. Wie auch? Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Alternativen in Form von einzelnen Getränke- oder Verkaufsständen sind nicht in Sicht.

Wir entdecken weiter oben an der Magdeburger Straße einen Barbershop, dessen Betreiber Silvio Schrang seine Schaufenster wie einen Weihnachtsmarkt im Miniformat dekoriert hat. Es blinkt, leuchtet und funkelt. Das bunte Ensemble lässt sicher nicht nur Kinderherzen höher schlagen.

Tannenbaum lieblos beleuchtet

Bei der Illumination des Marktplatzes allerdings ist noch Luft nach oben. Zwar sind das bestrahlte Rathaus und das Wohn- und Geschäftsgebäude vom Campus-Quartier genau gegenüber vor allem abends ein Blickfänger.

Lieblos? Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz Foto: Horst Harig

Was sich die Dekorateure der Weihnachtstanne gedacht haben, bleibt allerdings ihr Rätsel. „Lieblos“ nennt Horst Harig das Ergebnis. Der Anwohner am Marktplatz hat uns per Mail mitgeteilt: „Aus Protest gegen diese Verschandelung einer wunderschön gewachsenen Tanne haben wir an unseren Häusern die Weihnachtsbeleuchtung abgeschaltet.“

Es geht auch anders

Wie es auch gehen kann, zeigt die große Weihnachtstanne vor der Avacon-Zentrale. Hunderte Lampen (vielleicht sogar mehr) umgarnen das Nadelkleid und geben dem Baum vor allem bei Dunkelheit eine bezaubernde Silhouette.

Zünden wir also eine Wunderkerze an, die zwar schnell verglüht, aber immerhin für ein ungewöhnliches Bildmotiv für diese Reportage taugt. Ob sie das Wunder einer Heilung herbeiführen kann? Zünden wir lieber gleich zwei oder drei.

Eine Wunderkerze, entzündet auf dem Batteriewall. Foto: Jürgen Paxmann

Gewöhnen wir uns an improvisierte Formate und Angebote, auch in Kirchen. So hat die evangelische Christophorus-Gemeinde angekündigt, ihr Gotteshaus an der Calvörder Straße in der gesamten Adventszeit jeweils von 9 bis 18 Uhr offen zu halten. Eine besondere Beleuchtung soll dem Gesamtraum einen meditativen Charakter geben; zudem sollen Texte und Impulse für jeden Tag auf der Staffelei im Foyer der Kirche bereitliegen. Jeder sei herzlich eingeladen, innezuhalten, einen guten Text zu lesen und der Stille zu lauschen. Still allerdings ist es in diesen Tagen auch anderswo.