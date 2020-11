Frauen bekommen Hilfe unter 08000 116 016 – nicht nur in Königslutter.

„NEIN zu Gewalt an Frauen!“, steht auf der Fahne, die die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Königslutter am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sowie dem Team Starke Frauen Königslutter am Rathaus befestigt hat.

red