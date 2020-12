Wer wartet auf Weihnachten? Helmstedter Kinder antworten

Die zur evangelischen Calixt-Gemeinde gehörenden Kirchenglieder in Helmstedt arbeiten in diesen Tagen noch enger zusammen. Weil St. Thomas und St. Michaelis zu wenig Platz bieten, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewähren, und an St. Stephani die Erneuerung der Heizung noch nicht abgeschlossen ist, konzentrieren sich die Zusammenkünfte in der Adventszeit in der Klosterkirche St. Marienberg.

Dort hat Pröpstin Katja Witte-Knoblauch seit dieser Woche einen „Adventsraum“ eingerichtet. Dazu werden die kirchlichen Kindertagesstätten regelmäßig einen netten Gruß hinterlegen unter der Fragestellung: „Wer wartet auf Weihnachten?“ Die Antwort wird jeweils eine von ihnen gestaltete Playmobil-Krippenlandschaft geben. Krippenszenen mit Play-Mobil Witte-Knoblauch erläutert: „Im Stall werden nicht nur die Hirten warten, sondern die Menschen, die uns die Kinder als Playmobil oder Lego-Figuren mitbringen. In unseren Vorüberlegungen haben wir gedacht, dass vielleicht Krankenschwestern an Krankenbetten darauf warten, dass endlich Weihnachten und Frieden auf Erden werde. Oder Menschen bei der Feuerwehr oder in Krankenhäusern. Vielleicht werden wir aber auch schlicht Kinder in der Krippe finden oder Tiere oder Star-Wars-Figuren, wer weiß!?“

Bereits die erste Idee überraschte die Pröpstin. Als Katja Georgi, Leiterin des Marienberg-Kindergartens, am 1. Dezember mit einer Abordnung der Erdbeergruppe erscheint, haben die jungen Gäste nicht nur ihre Figuren, sondern diese Nachricht parat: „Das Rentier wartet auf Weihnachten, weil es dann ganz viele Karotten bekommt. Erst danach zieht es den schweren Schlitten vom Weihnachtsmann, um dann allen Kindern die Geschenke zu bringen.“ Texte erklären Kinder-Fantasien Geplant ist, von jeder Krippenszene ein Foto machen und dies mit einem Text zu hinterlegen, in dem kurz erklärt wird, was da zu sehen ist. Die ausgestellten Kinderfantasien gehören zum Konzept der täglichen Andachten. „Wenn schon die Weihnachtsmärkte ausfallen, dann soll es zumindest einen Raum geben, in dem der Adventskranz leuchtet, Musik spielt und es auch Gelegenheit zum Gespräch gibt“, erklärt Pröpstin Katja Witte-Knoblauch. Für das Gesprächsangebot wird ein Pfarrer der Kirchengemeinde vor Ort sein. „Der Adventsraum“, geöffnet jeweils ab 15 Uhr, endet mit einer täglichen Andacht, Beginn 16 Uhr. Es gelten die bekannten Hygienebedingungen, eine Anmeldung ist nicht vorgesehen.