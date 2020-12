EEW aus Helmstedt kauft Kraftwerk Pirmasens für 49 Millionen

Helmstedt. Der Helmstedter Müllverbrenner Energy from Waste (EEW) will seine Marktposition ausbauen – durch Erwerb eines Müllheizkraftwerks in Pirmasens.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) habe per Entscheidung den Weg für einen Verkauf des Müllheizkraftwerks (MHKW) Pirmasens an EEW frei gemacht, teilte das Helmstedter Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dieser letzten Weichenstellung seien die Voraussetzungen für die Integration der thermischen Abfallverwertungsanlage in der Südwestpfalz in die EEW-Gruppe zum 1. Januar 2024 geschaffen worden. Zur Erläuterung: Die EEW Saarbrücken GmbH war zuvor bereits die langjährige Betreiberin des Kraftwerks.

Kemper: „Frühzeitige Planungssicherheit“ Der Entscheidung vorausgegangen seien ein mehrstufiges Bieterverfahren, ein intensiver politischer Entscheidungsprozess in den jeweils zuständigen Gremien der ZAS-Mitglieder sowie die Freigaben des Bundeskartellamtes und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Bernard M. Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der EEW-Gruppe, erklärte dazu in einer Pressemitteilung: „Die Verbandsversammlung hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, das MHKW Pirmasens nach Ablauf des Betriebsführungsvertrages am 31. Dezember 2023 an unsere Unternehmensgruppe als Bestbieter zu verkaufen.“ Der Verband habe damit frühzeitige Planungssicherheit für die Belegschaft in Pirmasens und Entsorgungssicherheit für die Kommunen geschaffen. Sechs Kommunen taten sich zusammen Mit 49 Millionen Euro habe EEW das beste Angebot abgegeben, berichtet die Redaktion von EUWID Recycling und Entsorgung auf ihrer Internetseite. Einem Bericht der Tageszeitung Rheinpfalz von Mitte September zufolge hatten sich vor 25 Jahren sechs Pfälzer Kommunen zusammengetan, um ein Werk zu bauen, das ihren Müll verbrennt. Die Anlage habe jedoch mehr Mühe als Freude bereitet. Daher wollten die Eigentümer sich jetzt von ihrem „Müllofen“ trennen. In 20 Jahren 3,4 Millionen Tonnen Müll verbrannt Am 22. Juli 1998 brannte im Müllheizkraftwerk Pirmasens das erste Müllfeuer, berichtete der Fachverband Ersatzbrennstoffe, Altholz, Biogene Abf#lle im August 2018. In diesen ersten 20 Jahren habe die EEW Saarbrücken GmbH im Auftrag des Zweckverbandes Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) mehr als 3,4 Millionen Tonnen Abfall aus Landau, Pirmasens und Zweibrücken sowie aus den Landkreisen Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz verwertet.