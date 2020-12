Bürger kämpfen gegen ein Gewerbegebiet bei Scheppau

Der deutliche Unmut von einzelnen Einwohnern gegen die Pläne für ein Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter formiert sich zu einer einheitlichen Protestbewegung . Innerhalb kurzer Zeit hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die das Gebiet verhindern will. Darin vertreten sind Scheppauer, Rotenkamper , aber auch Cremlinger , sagen deren Vertreter.

Zu Beginn unseres Treffens bei Familie Koschmann in Rotenkamp rudert Sprecher Ralf Richter dahingehend ein wenig zurück: „Noch sind wir ein loses Netzwerk, wir müssen schauen, ob und welche rechtlichen Voraussetzungen für eine Bürgerinitiative erfüllt werden müssen“, betont der Scheppauer. Dennoch: Laut Anette Gatz haben sich bereits 57 Familien zusammengeschlossen, die gegen das Gewerbegebiet angehen wollen. Auf Initiative der Scheppauerin ist die Gruppe überhaupt entstanden.

Entsetzt nach Zeitungsartikel

Als Auslöser nennt sie einen Artikel in unserer Zeitung vor etwa zwei Wochen, der sie beim Lesen geschockt habe. Darin ging es um die Pläne der Städte Wolfsburg und Braunschweig sowie der Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel , ein gemeinsames Gewerbegebiet nördlich der Autobahnausfahrt Scheppau zu schaffen. Nach den ersten Planunterlagen ist ein fast 190 Hektar großes Gebiet vornehmlich im Helmstedter Gebiet ins Auge gefasst.

„Ich war morgens so entsetzt, dass ich sofort angefangen habe, meine Leute zu kontaktieren, um sie zu informieren“, berichtet Gatz. Sie gründete zunächst eine eigene Whatsapp-Gruppe , der sich immer mehr auch Nicht-Scheppauer anschlossen. Sie beratschlagen nun, wie sie das Gebiet verhindern können. Dabei bereiten ihnen gleich mehrere Punkte Sorgen, berichten die Vertreter.

Bedarf wirklich da?

Da wäre zunächst die Informationspolitik . „Dass man über diese Pläne aus der Presse erfährt, finde ich schockierend. Uns Einwohner hätte man in adäquater Form beispielsweise über die Bürgermeister oder Ortsvorsteher informieren müssen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun“, steht für Ralf Richter fest. Sorge bereite zudem die „Tonalität“ der Pressemitteilung. Laut Richter würden darin „gleich Pflöcke“ gerammt. „Da wird schon manifestiert.“

Dann stelle sich die Frage, ob der Bedarf für neues Gewerbe tatsächlich gegeben ist. „Überall in der Umgebung gibt es noch Plätze, in Ochsendorf, in Barmke, in Cremlingen “, zählt der Sprecher auf. Dazu käme die Frage, welches Gewerbe denn Bedarf für solch große Flächen hat? Anette Gatz vermutet nichts Positives.

Straßenausbau nicht möglich

„Das werden Unternehmen sein, die an anderer Stelle nicht gewollt sind oder die auf Masse und mit Billigarbeitsplätzen produzieren“, spekuliert sie. Und das führt zum nächsten Kritikpunkt: Der Verkehr . Bereits jetzt seien die Dörfer an der A2 überlastet , wenn Stau auf der Autobahn ist. „In den Plänen werden die Landstraßen als Hinterlandanbindung zum Gewerbegebiet vorgesehen, das kann gar nicht funktionieren“, ist sich Jurij Koschmann sicher.

Ein Ausbau sei an vielen Stellen schlicht gar nicht möglich , weil die Häuser direkt an der Straße liegen. „Da könnte man noch nicht mal den Bürgersteig verbreitern, geschweige denn die Straße“, ergänzt Richter. Er wolle sich gar nicht ausmalen, wie es dann mit noch mehr Wirtschaftsverkehr aussehen würde. Und Anette Gatz macht deutlich, dass dann nicht nur mehr Lieferverkehr durch die Dörfer käme, auch die Mitarbeiter müssten zu den Firmen kommen.

Heimat wird zerstört

Dass für die Fläche wertvolles und geschütztes Land verbaut werden müsste, nennen die Gegner als weiteres Argument und ärgern sich umso mehr, dass das Gewerbegebiet in der offiziellen Pressemitteilung als „grünes“ Projekt bezeichnet würde. „Was ist grüner als das Land da oben?“, will Ralf Richter wissen. Es sprächen einfach zu viele Argumente dagegen. Und nicht zuletzt das: „Ich habe das Gefühl, sie wollen unsere Heimat kaputt machen “, steht für Richter fest.

Anette Gatz beschreibt es so: „Unsere Seele wird zerstört.“ Ralf Richter räumt ein: „Natürlich sind das sehr emotionale Gründe, aber ich erlebe die Menschen hier als sehr verwurzelt und verbunden mit ihren Orten, dann ist es auch emotional“, sagt der Scheppauer.

Jurij und Jeanette Koschmann haben für die Gruppe eine eigene Homepage aufgebaut: www.gegenwind-scheppau.de