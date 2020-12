Für die Velpker Gemeinden wird es teuer

Die Samtgemeinde Velpke leistet sich im kommenden Jahr ein sattes Defizit: 1,4 Millionen Euro stehen da im Zahlenwerk des Haushalts. Zugleich sinkt die Samtgemeindeumlage für die Mitgliedsgemeinden um insgesamt 900.000 Euro, und: Bahrdorf und Grafhorst erhalten im Rahmen der Schlüsselzuweisung 200.000 beziehungsweise 100.000 Euro. In seiner jüngsten Sitzung gab der Samtgemeinderat dem Haushaltsentwurf nun seinen Segen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen scheiterte nicht nur mit zwei Ergänzungsanträgen. Mehr noch: Dietrich Hansmann sorgte für Unverständnis mit einer falschen Auslegung des Haushalts Groß Twülpstedt. Dabei war sein Ansinnen überaus solidarisch.

Haushalte der Velpker Mitgliedsgemeinden sollen ausgeglichen sein

Es sei ein Haushalt, der auf ausgeglichene Haushalte der Mitgliedsgemeinden ausgelegt sei, erklärte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke, und: „Er enthält alle beschlossenen Forderungen“, ergänzte er und lag damit zumindest aus Sicht der Grünen falsch. Barbara Hansmann stellte zwei Ergänzungsanträge: Erstens: Nach dem Ende des Engagements der Klimaschutzmanagerin Inga Jetter im August 2021 soll diese Stelle im Rathaus neu besetzt werden. Zweitens: Die Grünen wollen 50.000 Euro für ein Gutachten über den energetischen Zustand der kommunalen Gebäude in den Haushalt 2021 integrieren. Es gehe um eine Gesamtbetrachtung, finanziert durch die BAFA. Hinter dieser Abkürzung steckt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Begründung: „Gerade die Kommune muss voran gehen. Die Attraktivität der Gemeinde soll als Wohn- und Gewerbestandort gesteigert werden“, las Barbara Hansmann vor und bezog sich auf das Klimaschutzkonzept von 2013 . Dietrich Hansmann betonte, man habe noch nicht genug geschafft und dürfe nun kein Loch entstehen lassen.

Kritik an Grünen-Ratsmitglied: Wahlkampf und Populismus

Beide Anträge scheiterten. Sie waren drei Tage vor der Sitzung bei der Verwaltung eingegangen. Über diesen Fakt und deren Inhalt wie die Begründung entbrannte ein kurzer Streit, in dessen Verlauf Mark Kreutzberg (SPD) Dietrich Hansmann Wahlkampf mit Populismus vorwarf. Klaus Wenzel (SPD) forderte den Grünen auf, vorab das Gespräch mit den Kollegen im Rat zu suchen, und Detlef Pilzecker (CDU) verwies auf die Zusage von Stefanie Wilke, man werde den Klimaschutz in ihrem Fachbereich konsequent fortsetzen. „Hier wird nichts beiseite gelegt. Es wird einfach weiter gemacht“, erklärte er.

2022 soll gemäß Haushaltssicherungskonzept die Samtgemeindeumlage deutlich erhöht werden, um das Defizit im Samtgemeindehaushalt auszugleichen. Wenn das so kommt, rutschen die Haushalte der Mitgliedsgemeinden samt und sonders in die roten Zahlen. Dietrich Hansmann erklärte, man könne doch schon jetzt gegensteuern und stellte die Frage nach der Wirtschaftskraft der Gemeinden. So habe Groß Twülpstedt einen Überschuss von 500.000 Euro erwirtschaftet. Damit lag er falsch. Es sind laut Plan 36.000 Euro Überschuss.