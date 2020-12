Schöninger Kunstverein zeigt Corona-Ausstellung per Video

Zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung „Plötzlich ist alles anders! Kunst in Zeiten von Corona“ lädt der Kunstförderverein Bildende Kunst Schöningen ein. Bis Ende Oktober wurden dafür mehr als 100 Werke von nahezu 40 Kreativen eingereicht. Da die Galerie am Brauhof wegen Corona derzeit nicht betreten werden darf, stellt der Verein die Arbeiten seit Sonntag auf seinem Youtube-Kanal vor. Das Video kann auch über die Homepage des Vereins unter www.schoeninger-kunstverein.de aufgerufen werden.

Strukturen brechen weg, Freiräume entstehen

„Wir waren gespannt, zu erfahren, ob und wie Menschen diese Zeit künstlerisch nutzen können. Wird Kreativität freigesetzt oder blockiert der Nichtaustausch mit anderen das künstlerische Tun? Wie wird damit umgegangen, dass Strukturen wegbrechen, dass andere Freiräume entstehen?“ heißt es im begleitenden Flyer zur Ausstellung.

Schon im März hatte die Vorsitzende des Vereins, Silvia Thoma, die Idee, in den Galerieräumen eine Ausstellung auszurichten für kreatives Schaffen in der Corona Zeit. Gemeinsam wurde im Vorstand das Motto entwickelt: „Plötzlich ist alles anders! Vom Umgang mit äußeren und inneren Grenzen in besonderen Zeiten!“ Schnell waren auch die Bedingungen festgelegt: Die Ausstellung sollte offen sein für etablierte KünstlerInnen und Künstler, aber ausdrücklich auch für alle anderen an Kunst interessierten Menschen. Ob Malerei, Fotografie, Collagen oder Skulpturen: Den Kunstschaffenden wurde freigestellt, mit welchen Techniken sie sich an der Schau beteiligen. So sollte eine große Vielfalt an Kunstwerken ermöglicht werden.