An seinem Hauptstandort in Söllingen will das Unternehmen Strube D&S rund 7,5 Millionen Euro in ein neues Industriegebäude investieren.

Strube kündigt Neubau für 7,5 Millionen Euro in Söllingen an

Der Söllinger Saatzüchter Strube D&S kündigt für das Frühjahr 2021 den Neubau eines Industriegebäudes auf dem Gelände des Hauptstandortes in Söllingen an. In dem sogenannten „Elitespeicher“ soll Saatgut für interne Züchtungszwecke und zukünftige, neue Sorten aufbereitet werden, teilt das Unternehmen mit. Strube will nach eigenen Angaben rund 7,5 Millionen Euro in den Neubau investieren.

Strube-Geschäftsführer Martin Reisige treibt seit Februar 2019 die strategische Neuausrichtung des Söllinger Traditionsunternehmens Strube D&S GmbH voran. Foto: Strube D&S GmbH Als „Bekenntnis zum Standort Söllingen“ wertet Strube-Geschäftsführer Martin Reisige das Vorhaben. Es ist der Startschuss zur strategischen Neuausrichtung des Traditionsunternehmens, die Ende 2019 unter dem Namen „VisionBlue“ angekündigt worden war (wir berichteten). Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 30 Millionen Euro will der Saatzüchter in den kommenden Jahren noch weitere große Projekte umsetzen. Im Fokus steht dabei das Thema Nachhaltigkeit. Zukunftsorientierte Arbeitsplätze im ländlichen Raum Der geplante Neubau des „Elitespeichers“ soll deshalb durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert werden. „Das neue Industriegebäude soll mit einem moderneren sowie größeren Maschinenpark ausgestattet werden, um die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit der Saatgutaufbereitung zu steigern“, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Ein weiteres Ziel sei es, die Qualität der Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aus diesem Grund soll der Bau nach DGNB-Kriterien konzipiert und gestaltet werden. Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten spielen dabei auch soziokulturelle Ziele eine Rolle: So sind neben der Ökobilanz des Gebäudes auch die Werthaltigkeit und die Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit und Behaglichkeit, die Barrierefreiheit und Nutzerzufriedenheit von Bedeutung. Bereits zur Zuckerrübenkampagne 2022/23, so der Zeitplan, soll der Betrieb in dem neuen Gebäude aufgenommen werden. Damit werde Strube „durch moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze als Arbeitgeber im ländlichen Raum auch interessanter für Bewerber“, ist Geschäftsführer Reisige überzeugt. Baugenehmigungsverfahren läuft bereits „Das ist ein sehr positives Zeichen für Söllingen“, kommentiert Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann die Strube-Pläne. Mit Problemen im bereits laufenden Baugenehmigungsverfahren rechnet er nicht. „Da das Vorhaben auf dem bestehenden Gelände realisiert werden soll, sind raumordnungsplanerisch keine Änderungen notwendig. Weder die Samtgemeinde Heeseberg noch die Gemeinde Söllingen müssen deshalb Flächennutzungs- oder Bebauungspläne ändern.“ Die im Rahmen des Bauantragsverfahrens von der Verwaltung beizubringenden Stellungnahmen werden derzeit eingeholt. Als „schönes Weihnachtsgeschenk für Söllingen“, wertet Gemeindebürgermeisterin Sonja Spindler die Ankündigung, dass der geplante Neubaus im Frühjahr in Angriff genommen werden soll. „Das Bekenntnis zum Standort Söllingen ist, was die Arbeitsplätze anbelangt, für uns das Nonplusultra.“