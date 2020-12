Was kann sich Helmstedt leisten? Rat auf einer Gratwanderung

Der Ausbau an Betreuungsplätzen für Kleinkinder wird ein Riesenthema. Das prophezeit die Helmstedter SPD-Ratsfrau Margrit Niemann. Allerdings wird die Ausgestaltung noch nicht im Brennpunkt der am Donnerstag stattfindenden Ratssitzung sein. Um Kita- und Krippenangebote wird sich eine Entwicklungsgruppe kümmern, die sich – analog zur bereits bestehenden Planungsgruppe Schulen – demnächst gründen soll.

Im Fokus des Rates steht der Haushaltsplan, und zwar für die nächsten zwei Jahre. Die Helmstedter Politik will damit die Weichen für die Stadtentwicklung stellen, bevor der Kommunalwahlkampf in seine heiße Phase geht. Allerdings positionieren sich die Rats- und Parteienvertreter schon jetzt.

Ratssitzung in gestraffter Form

Wer welchen Einfluss auf manchen Ausgabenverzicht, auf Investitionen oder auch Geldquellen hat, ist im Zuge von Videokonferenzen und nicht-öffentlicher Sitzungen kaum erkennbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tagesordnung der Ratssitzung um die Hälfte gekürzt wurde. Redebeiträge Einzelner werden im Juleum um die Hälfte auf fünf Minuten begrenzt, einige Abstimmungen werden mittels eines Umlaufverfahrens nur digital stattfinden.

Worauf sich die Bemühungen um künftige Einnahmen konzentriert, ist im Lauf dieser Woche deutlich geworden: Es betrifft die Entwicklung des Kraftwerk-Standortes Buschhaus zu einem Gewerbegebiet. Genau wie die Stadt Schöningen stellt Helmstedt nun 200.000 Euro zum Erstellen eines Marketingkonzepts in den Haushalt. Wobei das Land jeweils 90 Prozent der Kosten übernimmt. „Da geht es gut voran – wir stehen voll dahinter“, betont Dirk Zogbaum, Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Gewerbegebiete im Brennpunkt

Auch die Aussicht auf Gewerbesteuer-Einnahmen durch die Ansiedlung eines Logistik-Zentrums im bald entstehenden Gewerbegebiet Barmke (an der A2) macht alle Ratsgremien optimistisch. Ab 2022 erhofft sich Helmstedt dadurch zusätzlich Steuereinnahmen von jährlich 500.000 Euro. Sie sind Bestandteil eines Haushaltssicherungskonzepts. Bliebe es dabei, würde das Defizit in den nächsten Jahren jeweils zwischen 5 und 7,5 Millionen Euro betragen. Der Schuldenberg wächst also dennoch weiter.

Worauf die SPD-Fraktion auch Wert legt, ist die Erhaltung der Stadtmitte als Handels- und Aufenthaltsort. Deswegen wird sie im Rat erneut einen Antrag stellen, der darauf zielt, ein Netzwerk „Erlebnis Innenstadt“ zu gründen und dieses auf professionelle Pfeiler zu stellen. Andreas Fox betont: „Die Innenstadt darf nicht vor die Hunde gehen.“ Über die Frage, wie das am besten zu verhindern sei, dürfte es allerdings einmal mehr eine kontroverse Diskussion geben.