Helmstedter überrascht Einbrecher in der Stobenstraße

Eingebrochen ist ein bisher unbekannter Täter in ein leerstehendes Haus in der Stobenstraße in Helmstedt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, teilt die Polizei mit. Dabei sei der Einbrecher um zirka 0.30 Uhr vom Hausbesitzer erwischt worden.

Hausbesitzer trifft auf Einbrecher in Helmstedt

Der Hausbesitzer hat verdächtige Geräusche gehört und sich deshalb zu dem leerstehenden Haus begeben, schreibt die Polizei. Als er dort angekommen ist, so die Polizei, ist ihm ein Mann aus der Haustür entgegen gekommen und geflohen. Als er sich zu dem Haus begab, trat ihm plötzlich durch die Haustür eine unbekannte männliche Person entgegen und flüchtete in Richtung Langer Steinweg.

Die Polizei stellte daraufhin fest, dass die Haustür mit brachialer Gewalt geöffnet worden ist und der Täter das Haus so betreten haben muss.

Mann fällt mit Zopf auf

Die flüchtige Person wird von der Polizei als männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Neben einer Größe von circa 1.85 Meter wird der Unbekannte auf etwa 85 Kilogramm geschätzt. Besonders auffällig war sein schulterlanges Haar, welches zu einem Zopf gebunden war, schreibt die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter 05351 5210.

