Zwei Heime im Kreis Helmstedt sind Corona-Hotspots

Bereits am Sonntag gab es das siebte Corona-Todesopfer im Kreis Helmstedt zu beklagen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

Helmstedter Krisenstab will Corona-Situation in Pflegeheimen unter Kontrolle bringen

Die Person sei in einem Klinikum an einer Vorerkrankung mit Corona verstorben. Die Nachricht sei erst am Dienstagnachmittag bei der Kreisverwaltung eingegangen. Unterdessen bemüht sich der Krisenstab, das alarmierende Infektionsgeschehen in zwei Alten- und Pflegeheimen in den Griff zu bekommen. Eines befindet sich in Königslutter, das andere in Helmstedt. "In beiden Heimen besteht ein ständiger Kontakt mit den Hygienefachkräften des Landkreises", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorgehensweise für die Feiertage sei intensiv miteinander abgestimmt worden, der weiteren Entwicklung sehe der Landkreis daher mit Zuversicht entgegen. Die Ergebnisse der in den Heimen bereits durchgeführten Schnelltests hätten sich am Mittwoch durch die eingehenden Befunde der vom Gesundheitsamt veranlassten Testungen weitgehend bestätigt, heißt es weiter. In einem Heim sollen 10 Bewohner:innen und 1 Mitarbeiter:in positiv getestet worden sein, in dem anderen Heim sind es 10 Bewohner:innen und 5 Mitarbeiter:innen.

Lesen Sie mehr:

Königslutter: Schnelltest-Aktion zu Weihnachten kommt gut an

Helmstedts Pröpstin rät Kirchgängern, sich zu informieren

Schöninger Apothekerin: „Im Moment ist das Maskenabgabe Wildwest“

mis